ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский о России: В истории ее будут связывать с понятием "рашизм", таких варваров не было в Европе 80 лет

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Российские оккупанты убили сотни мирных украинцев
Российские оккупанты убили сотни мирных украинцев
Фото: ЕРА

Преступления российских оккупантов в ходе вторжения в Украину останутся в истории как "рашизм", и с этим словом будут связывать государство под названием Россия. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 23 апреля на пресс-конференции, которую транслировал в YouTube Офис президента.

"Все, что происходит, – это и есть даже не проявление нацизма, а нацизм. И исторически их государство будет иметь в книгах и в истории такое слово, которое никто не придумывал, которое все повторяют уже и в Украине, и в Европе, – "рашизм", – сказал президент.

По его словам, о российской агрессии против Украины "не просто так все говорят, что это рашизм".

"Слово новое, а поступки такие же, как были 80 лет назад в Европе. Потому что за все эти 80 лет, если вы проанализируете на нашем континенте, таких варваров просто не было. Поэтому "рашизм" – понятие, которое будет в исторических книгах, будет в условных "Википедиях", останется на уроках, и за партами маленькие детки во всем мире будут вставать и отвечать учителям, когда этот рашизм начался, на какой земле и кто победил в борьбе за свободу против именно этого страшного понятия", – объяснил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О зверствах российских оккупантов в Украине впервые заговорили после освобождения 2 апреля Киевской области. В населенных пунктах региона были найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Сотни людей пропали без вести.

Полиция и спасатели обыскивают подвалы, разминируют территорию и продолжают находить погибших.

Среди убитых россиянами в Киевской области насчитывалось более 400 мирных жителей БучиПо словам генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, в Бородянке ситуация с погибшими мирными жителями еще хуже, самого поселка "практически нет".

Украинские власти предполагают, что подобные преступления оккупанты совершают на всех оккупированных территориях.

Теги: Россия, нацизм, война, агрессия, вторжение, история, Владимир Зеленский, преступление, российская агрессия, война России против Украины, погибшие
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Самая ужасная Пасхальная ночь". Осадчая показала фото одесситки, которая погибла вместе с младенцем во время ракетного обстрела оккупантами
"Самая ужасная Пасхальная ночь". Осадчая показала фото одесситки, которая погибла вместе с младенцем во время ракетного обстрела оккупантами
  "Никакого феномена там нет". Служащий в теробороне Тополя прокомментировал действия российских оккупантов в Чернобаевке
  "Никакого феномена там нет". Служащий в теробороне Тополя прокомментировал действия российских оккупантов в Чернобаевке
"Удивительное чувство! Я дедушка". 48-летний Онистрат показал новорожденную внучку. Фото
"Удивительное чувство! Я дедушка". 48-летний Онистрат показал новорожденную внучку. Фото
  "Повыносили всю технику, даже мой микрофон". Зарицкая заявила, что российские оккупанты вынесли из ее дома все ценные вещи
  "Повыносили всю технику, даже мой микрофон". Зарицкая заявила, что российские оккупанты вынесли из ее дома все ценные вещи
  Данилко прокомментировал слухи о своей лысине. Фото без кепки
  Данилко прокомментировал слухи о своей лысине. Фото без кепки
Лидер "Ногу свело!" Покровский назвал людей в России, в силах которых было не допустить войну против Украины
Лидер "Ногу свело!" Покровский назвал людей в России, в силах которых было не допустить войну против Украины
  "Там у хліві у стилі ню узрів наш пес свиню, у грудях почастішав стук – цицьок аж 14 штук". Боклан прочитал стих о "русском солдате"
  "Там у хліві у стилі ню узрів наш пес свиню, у грудях почастішав стук – цицьок аж 14 штук". Боклан прочитал стих о "русском солдате"
  "Меня спрашивают: "Почему твоя семья не уехала, почему не помогла?" Tarabarova рассказала о жизни родителей во временно оккупированном Херсоне
  "Меня спрашивают: "Почему твоя семья не уехала, почему не помогла?" Tarabarova рассказала о жизни родителей во временно оккупированном Херсоне
Кенсингтонский дворец в честь дня рождения обнародовал новые фото принца Луи, сделанные на пляже в Норфолке
Кенсингтонский дворец в честь дня рождения обнародовал новые фото принца Луи, сделанные на пляже в Норфолке
"Теперь, оказывается, я жена военного". Денисенко показала фото с мужем после полутора месяцев разлуки
"Теперь, оказывается, я жена военного". Денисенко показала фото с мужем после полутора месяцев разлуки
Галкин о переезде из РФ в Израиль: Я выставил антивоенный пост и ФСБ стала запрещать мои концерты. Делали это негласно, начали запугивать
Галкин о переезде из РФ в Израиль: Я выставил антивоенный пост – и ФСБ стала запрещать мои концерты. Делали это негласно, начали запугивать
Дизайнер из Литвы презентовала крашанки в цветах украинского флага, изобразив на них известные символы украинской стойкости
Дизайнер из Литвы презентовала крашанки в цветах украинского флага, изобразив на них известные символы украинской стойкости
Сын Алена Делона показал, как сейчас выглядит 86-летний актер. Видео
Сын Алена Делона показал, как сейчас выглядит 86-летний актер. Видео
  "Все, кто разъехался, первое время общались". Дорофеева рассказала, как изменилось ее общение с Потапом
  "Все, кто разъехался, первое время общались". Дорофеева рассказала, как изменилось ее общение с Потапом
"Скучаю". Хименес-Браво перестал скрывать лицо своей возлюбленной, с которой его разлучила война
"Скучаю". Хименес-Браво перестал скрывать лицо своей возлюбленной, с которой его разлучила война
  Slavia: Те, кто пел на русском языке, могут забыть в Украине о своем прежнем репертуаре, пусть работают над украинскими песнями
  Slavia: Те, кто пел на русском языке, могут забыть в Украине о своем прежнем репертуаре, пусть работают над украинскими песнями
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Путинская проститутка исчезнет вместе с царем", "Один хирург на семью". В сети обсуждают изменения во внешности Кабаевой. Фото до и после (95458)
2
"Скучаю". Хименес-Браво перестал скрывать лицо своей возлюбленной, с которой его разлучила война (40422)
3
"Пусть мертвые дети из Мариуполя приходят к вам во снах!", "Позорище и стыд". Лолита показала, что происходило на ее шоу в РФ во время войны (34913)
4
"Все, кто разъехался, первое время общались". Дорофеева рассказала, как изменилось ее общение с Потапом (25744)
5
Галкин о переезде из РФ в Израиль: Я выставил антивоенный пост – и ФСБ стала запрещать мои концерты. Делали это негласно, начали запугивать (21986)
6
Сын Алена Делона показал, как сейчас выглядит 86-летний актер. Видео (20697)
7
"Прилипала, банный лист на жопе". Ефросинина рассказала, как Киркоров выпрашивал у Зеленского роли (19970)
8
"Там у хліві у стилі ню узрів наш пес свиню, у грудях почастішав стук – цицьок аж 14 штук". Боклан прочитал стих о "русском солдате" (18568)
 
 
 
 