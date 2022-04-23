Зеленский о России: В истории ее будут связывать с понятием "рашизм", таких варваров не было в Европе 80 лет

"Все, что происходит, – это и есть даже не проявление нацизма, а нацизм. И исторически их государство будет иметь в книгах и в истории такое слово, которое никто не придумывал, которое все повторяют уже и в Украине, и в Европе, – "рашизм", – сказал президент.

По его словам, о российской агрессии против Украины "не просто так все говорят, что это рашизм".

"Слово новое, а поступки такие же, как были 80 лет назад в Европе. Потому что за все эти 80 лет, если вы проанализируете на нашем континенте, таких варваров просто не было. Поэтому "рашизм" – понятие, которое будет в исторических книгах, будет в условных "Википедиях", останется на уроках, и за партами маленькие детки во всем мире будут вставать и отвечать учителям, когда этот рашизм начался, на какой земле и кто победил в борьбе за свободу против именно этого страшного понятия", – объяснил Зеленский.

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