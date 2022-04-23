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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украину 24 апреля приедут Блинкен и Остин – Зеленский

Зеленский: У нас есть стратегические вопросы о гарантиях безопасности, которые пришло время обсуждать уже предметно
Зеленский: У нас есть стратегические вопросы о гарантиях безопасности, которые пришло время обсуждать уже предметно
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 23 апреля в Киеве анонсировал визит госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина в Украину. Общественное вело трансляцию.

"Я не думаю, что это большой секрет, хотя не знаю, известно ли это. Завтра к нам приезжают люди из США. У меня будет встреча с министром обороны и госсекретарем США господином Блинкеном. Они приезжают. Думаю, будем ожидать, когда безопасность даст возможность президенту США [Джо Байдену] приехать и поддержать украинский народ", – сказал он.

По словам Зеленского, он будет говорить с Блинкеном и Остином о вопросах поставок оружия и гарантий безопасности.

"Нельзя сегодня сейчас к нам приезжать с пустыми руками, а мы ожидаем не просто презентов или каких-то тортиков, мы ожидаем конкретные вещи и конкретное оружие. Потому я считаю, что мы сможем получить от Соединенных Штатов договоренности или часть того пакета по вооружению Украины, о котором мы договаривались раньше. Кроме того, у нас есть стратегические вопросы о гарантиях безопасности, которые пришло время обсуждать уже предметно, потому что Соединенные Штаты будут одним из тех лидеров стран безопасности для нашего государства", – добавил он.

Контекст:

Байден 14 апреля сообщил, что его администрация ведет переговоры об отправке высокопоставленного чиновника в Киев, и сказал, что готов сам совершить такой визит. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала потом, что в ближайшее время такую поездку президент США не планирует.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, США, Украина, Джо Байден, Пентагон, Госдепартамент США, Владимир Зеленский, Энтони Блинкен, визит, встреча, Ллойд Остин
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