В Украину 24 апреля приедут Блинкен и Остин – Зеленский

Зеленский: У нас есть стратегические вопросы о гарантиях безопасности, которые пришло время обсуждать уже предметно Фото: president.gov.ua

"Я не думаю, что это большой секрет, хотя не знаю, известно ли это. Завтра к нам приезжают люди из США. У меня будет встреча с министром обороны и госсекретарем США господином Блинкеном. Они приезжают. Думаю, будем ожидать, когда безопасность даст возможность президенту США [Джо Байдену] приехать и поддержать украинский народ", – сказал он.

По словам Зеленского, он будет говорить с Блинкеном и Остином о вопросах поставок оружия и гарантий безопасности.

"Нельзя сегодня сейчас к нам приезжать с пустыми руками, а мы ожидаем не просто презентов или каких-то тортиков, мы ожидаем конкретные вещи и конкретное оружие. Потому я считаю, что мы сможем получить от Соединенных Штатов договоренности или часть того пакета по вооружению Украины, о котором мы договаривались раньше. Кроме того, у нас есть стратегические вопросы о гарантиях безопасности, которые пришло время обсуждать уже предметно, потому что Соединенные Штаты будут одним из тех лидеров стран безопасности для нашего государства", – добавил он.