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Байден: Путину не удалось реализовать свои амбиции на поле боя

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Байден: Вооруженные силы Украины вместе с храбрыми украинскими гражданскими помешали завоеванию Россией их страны
Байден: Вооруженные силы Украины вместе с храбрыми украинскими гражданскими помешали завоеванию Россией их страны
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин не смог добиться реализации его амбиций в ходе полномасштабного военного вторжения в Украину. Об этом в Twitter заявил президент США Джо Байден.

"Путину не удалось реализовать свои грандиозные амбиции на поле боя. Президент [Украины Владимир] Зеленский и его демократически избранное правительство остаются у власти, а украинские Вооруженные силы – вместе с храбрыми украинскими гражданскими лицами – помешали завоеванию Россией их страны", – сказал Байден.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сегодня – 57-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. По данным Генштаба, сейчас оккупанты продолжают частично блокировать Харьков, обстреливают подразделения украинских войск и объекты критической инфраструктуры, активизировали боевые действия на Донбассе, бои ведутся на юге Украины. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, Джо Байден, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины
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