Байден: Путину не удалось реализовать свои амбиции на поле боя

"Путину не удалось реализовать свои грандиозные амбиции на поле боя. Президент [Украины Владимир] Зеленский и его демократически избранное правительство остаются у власти, а украинские Вооруженные силы – вместе с храбрыми украинскими гражданскими лицами – помешали завоеванию Россией их страны", – сказал Байден.

Putin has failed to achieve his grand ambitions on the battlefield.



President Zelenskyy and his democratically elected government remain in power, and Ukrainian armed forces—joined by brave Ukrainian civilians—have thwarted Russia's conquest of their country. — Joe Biden (@JoeBiden) April 22, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)