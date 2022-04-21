Шмыгаль встретился с Байденом

Среди тем разговора, согласно сообщению пресс-службы премьера, – усиление санкций против РФ, расширение военной и финансовой помощи Украине, консолидация антипутинской коалиции. Байден заявил о неизменной готовности Соединенных Штатов поддержать народ Украины и накладывать санкции на Россию, сообщил сайт Белого дома.

Шмыгаль от имени украинского народа выразил Байдену благодарность за военную и экономическую помощь США Украине, а также рассказал о преступлениях РФ против мирного населения Украины, о жертвах и разрушениях в результате полномасштабного вторжения России в Украину.

"Для победы Украины в отстаивании независимости и общих ценностей демократического мира необходимо дальнейшее лидерство США в вопросах поставки оружия, расширения финансовой помощи и усиления санкций против России. Только так можно заставить Кремль закончить войну, – сказал Шмыгаль. – Всему миру стали известны варварства, совершенные российскими захватчиками в Буче, Краматорске, Бородянке, Гостомеле, Мариуполе и других городах Украины. Мы ценим вашу решительную позицию называть эти действия геноцидом. Рассчитываем на совместные усилия международного сообщества, чтобы организаторы и исполнители преступлений были привлечены к ответственности".

Байдену в ходе встречи передали флаг Украины, подписанный президентом Владимиром Зеленским, и знаменитую почтовую марку "Русский военный корабль, иди на х...й".

Война России против Украины. Главное (обновляется)