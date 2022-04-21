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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шмыгаль встретился с Байденом

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Байдену в ходе встречи подарили флаг Украины и марку "Русский военный корабль, иди на х...й"
Байдену в ходе встречи подарили флаг Украины и марку "Русский военный корабль, иди на х...й"
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 21 апреля встретился с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, сообщает пресс-служба главы правительства.

Среди тем разговора, согласно сообщению пресс-службы премьера, – усиление санкций против РФ, расширение военной и финансовой помощи Украине, консолидация антипутинской коалиции. Байден заявил о неизменной готовности Соединенных Штатов поддержать народ Украины и накладывать санкции на Россию, сообщил сайт Белого дома. 

Шмыгаль от имени украинского народа выразил Байдену благодарность за военную и экономическую помощь США Украине, а также рассказал о преступлениях РФ против мирного населения Украины, о жертвах и разрушениях в результате полномасштабного вторжения России в Украину. 

"Для победы Украины в отстаивании независимости и общих ценностей демократического мира необходимо дальнейшее лидерство США в вопросах поставки оружия, расширения финансовой помощи и усиления санкций против России. Только так можно заставить Кремль закончить войну, – сказал Шмыгаль. – Всему миру стали известны варварства, совершенные российскими захватчиками в Буче, Краматорске, Бородянке, Гостомеле, Мариуполе и других городах Украины. Мы ценим вашу решительную позицию называть эти действия геноцидом. Рассчитываем на совместные усилия международного сообщества, чтобы организаторы и исполнители преступлений были привлечены к ответственности". 

Байдену в ходе встречи передали флаг Украины, подписанный президентом Владимиром Зеленским, и знаменитую почтовую марку "Русский военный корабль, иди на х...й"

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, санкции, Джо Байден, Гостомель, Мариуполь, Вашингтон, Краматорск, военная помощь, война России против Украины, Денис Шмыгаль, Бородянка
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