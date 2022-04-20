Знаменитую марку с кораблем больше не будут продавать в отделениях "Укрпошти", ее еще можно купить онлайн

"По состоянию на сегодняшний день уже продано около 700 тыс. марок и продажа марки в наших отделениях окончена!" – написал Смелянский.

Исключение составило отделение на Майдане Незалежности в Киеве, где 20 апреля продавали марки людям, которые не смогли их получить накануне и записались в список ожидания.

Смелянский сообщил, что приобрести марки (два листа на один заказ) можно будет в интернет-магазине "Укрпошти", которому выделят 100 тыс. марок. С 21 апреля марки в интернет-магазине смогут купить те, кто сделал заказ ранее, а с 22 апреля – любой клиент в Украине или за ее пределами.

"Остальные тиражи будут использованы для официальных делегаций, музейных фондов, наших международных обязательств в рамках Всемирного почтового союза и по филателистическим абонементам. Также каждый сотрудник "Укрпошти" сможет получить одну марку, что я считаю правильным, а небольшая часть будет выделена для поддержки маркетинговых акций с украинскими производителями и предпринимателями", – рассказал Смелянский.

По его словам, дополнительного тиража этой почтовой марки не будет.

"Но мы нашли выход, как именно эта серия с кораблем будет продолжена, поэтому ждите сообщения в начале следующей недели, как только мы подпишем все технические моменты. Майки и другие вещи с маркой уже совсем скоро будут в наших интернет-магазине и отделениях", – добавил Смелянский.