"Укрпошта" за пять дней продала половину тиража марки "Русский военный корабль, иди на х...й"

Марка выпущена тиражом 1 млн экземпляров, допечатывать его не планируют.

"Так что каждая марка сохранит свою историческую ценность. Некоторые люди начинают продавать купленное по спекулятивным ценам. К примеру, на Ebay уже можно купить конверт с маркой за $1 тыс. Но "Укрпошта" не поддерживает это и какие-либо благотворительные или другие инициативы с маркой (за исключением аукциона на Prozorro auktsion-marka), так как проследить, куда идут средства от продажи марок, невозможно", – отметили в посте.

"Укрпошта" ввела ограничения на продажу марок, чтобы уменьшить спекуляции.

"С сегодняшнего дня можно купить не более пяти листов (один лист = шесть марок) в одни руки любого номинала. Почтовые марки с кораблем уже есть во всех областных центрах Украины (кроме Херсона, Крыма, Донбасса и Луганщины, для них оставили резерв). Мы отменяем все заказы в интернет-магазине (некоторые из них, кстати, были более чем на 30 тыс. марок)", – уточнили в релизе.

Национальный почтовый оператор сообщил, что готовит новые выпуски марок.

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