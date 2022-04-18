"Укрпошта" за пять дней продала половину тиража марки "Русский военный корабль, иди на х...й"

Марка выпущена тиражом 1 млн экземпляров, допечатывать его не планируют.
"Так что каждая марка сохранит свою историческую ценность. Некоторые люди начинают продавать купленное по спекулятивным ценам. К примеру, на Ebay уже можно купить конверт с маркой за $1 тыс. Но "Укрпошта" не поддерживает это и какие-либо благотворительные или другие инициативы с маркой (за исключением аукциона на Prozorro auktsion-marka), так как проследить, куда идут средства от продажи марок, невозможно", – отметили в посте.
"Укрпошта" ввела ограничения на продажу марок, чтобы уменьшить спекуляции.
"С сегодняшнего дня можно купить не более пяти листов (один лист = шесть марок) в одни руки любого номинала. Почтовые марки с кораблем уже есть во всех областных центрах Украины (кроме Херсона, Крыма, Донбасса и Луганщины, для них оставили резерв). Мы отменяем все заказы в интернет-магазине (некоторые из них, кстати, были более чем на 30 тыс. марок)", – уточнили в релизе.
Национальный почтовый оператор сообщил, что готовит новые выпуски марок.
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"Укрпошта" ввела эту марку в обращение 12 апреля. Ее выпустили в двух номиналах – для отправки за границу и по Украине тиражом 1 млн экземпляров, отмечает "Укринформ".
13 апреля стало известно, что ВСУ подбили в Черном море флагман российского флота – ракетный крейсер "Москва". 14 апреля минобороны РФ признало, что корабль пошел на дно.
15 апреля пресс-центр "Укрпошти" сообщил, что за марками выстраиваются очереди.