"С каждым днем это число увеличивается". В Украине работает более 6 тыс. отделений "Укрпошти"

Речь идет о 4833 стационарных отделениях и 1341 мобильном.

"С каждым днем это число увеличивается. В частности, расширяется желтая зона, где мы предоставляем все без исключения услуги: оплату коммуналки, выдачу пенсий, отправку/получение переводов, оформление отправлений по Украине и за ее пределы, доставку лекарств, одежды и всего необходимого из интернет-магазинов", – пояснили в релизе.

Ограничена работа отделений в части Киевской, Николаевской и Донецкой областей, в Изюме Харьковской области, Мариуполе Донецкой области и в Луганской области.

"Там наши отделения продолжают работать, но отправления временно не принимаются. Заплатить за коммуналку или отправить платеж вы всегда можете", – объясняет пресс-служба.

В сообщении добавили, что ситуация меняется каждый день и попросили проверять актуальный график работы на сайте "Укрпошти".

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