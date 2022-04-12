"Укрпошта" ввела в обращение новую марку "Русский корабль, иди на х...й"

Марка посвящена фразе украинского морпеха Романа Грибова. Он, находясь на острове Змеиный, на предложение военных РФ ответил: "Русский военный корабль, иди на х...й".

Грибов присутствовал на церемонии погашения марки. Также в церемонии принял участие глава Запорожской ОГА Александр Старух, отмечает "Укринформ".

Контекст:

24 февраля российские оккупанты подошли к Змеиному и требовали от украинских военных сдаться. Пограничники и ВСУ держали оборону острова примерно с полудня. Вечером стало известно, что Змеиный захвачен российскими оккупантами. Связь с пограничниками, находящимися на острове с бойцами ВСУ, была утрачена.

Позже советник министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал запись переговоров экипажа военного корабля оккупантов с украинскими пограничниками. На предложение сдаться они ответили: "Русский военный корабль, иди на х...й".

Аудиозапись этого разговора быстро распространили в сети, а ответ украинских военнослужащих русскому военному кораблю стал крылатой фразой. Защитникам острова будут присвоены звания Героев Украины, сказал президент Владимир Зеленский.

28 февраля пресс-служба Военно-морских сил ВСУ сообщила, что украинские пограничники и морские пехотинцы, защищавшие остров Змеиный, живы и находятся в плену у российских оккупантов.

29 марта стало известно, что морпех Грибов вернулся из плена домой. Он получил награду "За заслуги перед Черкасской областью".