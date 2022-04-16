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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В почтовых отделениях Украины выстроились очереди за марками "Русский военный корабль, иди на х...й"

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Марку о военном корабле выпустили в обращение 12 апреля
Марку о военном корабле выпустили в обращение 12 апреля
Фото: Укрпошта / Facebook

В почтовых отделениях Украины выстраиваются очереди за марками, которые посвящены легендарной фразе украинского морского пехотинца Романа Грибова "Русский военный корабль, иди на х...й". Пресс-центр "Укрпошти" опубликовал фото такой очереди к Главпочтампту в Киеве 15 апреля.

"Пожалуй, впервые в истории, когда очередь за почтовой маркой больше, чем за iPhone", – подписали фото авторы публикации.

Очередь за марками в столице собралась и сегодня – ее фото опубликовал экс-секретарь Одесской облгосадминистрации Денис Соколов в Facebook.

"Что делают киевляне в девять утра субботы? Стоят в очереди за марками "Русский военный корабль, иди на х...й". Ты кого здесь сломать хочешь, [президент РФ Владимир] Путин?" – отметил он.

https://www.facebook.com/hardsokolov/posts/10228356546604763

Генеральный директор "Укрпошти" Игорь Смелянский сообщил в Facebook 15 апреля, что общался с покупателями марок в Киеве и пообещал, что марок всем хватит, а если не хватит, их довезут 16-го или 18 апреля.

"iPhone просто меркнут – никогда таких очередей не было. Спасибо ВСУ за нашу совместную маркетинговую акцию" – отметил он, показывая количество людей, выстроившихся в очередь за марками.

https://www.facebook.com/igor.smelyansky/posts/10159934925063007

В комментариях к посту он анонсировал появление опции купить эти марки онлайн и доставку в областные центры на следующей неделе. В небольших населенных пунктах, по его словам, марок пока не будет (Смелянского, в частности, спрашивали о селах Винницкой области).

Также в комментариях Смелянскому сообщили, что во Львове очередь начала формироваться за два часа до старта продаж и работники "Укрпошти" "вынуждены были принять волевое решение и продавать по одному листку марок в руки".

Контекст:

"Укрпошта" ввела эту марку в обращение 12 апреля. Ее выпустили в двух номиналах – для отправки за границу и по Украине тиражом в 1 млн экземпляров, отмечает "Укринформ".

13 апреля стало известно, что ВСУ подбили в Черном море флагман российского флота – ракетный крейсер "Москва". 14 апреля минобороны РФ признало, что корабль пошел на дно.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Львов, почта, корабль, Укрпошта, Игорь Смелянский, Главпочтамт, продажа
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