В почтовых отделениях Украины выстроились очереди за марками "Русский военный корабль, иди на х...й"

"Пожалуй, впервые в истории, когда очередь за почтовой маркой больше, чем за iPhone", – подписали фото авторы публикации.

Очередь за марками в столице собралась и сегодня – ее фото опубликовал экс-секретарь Одесской облгосадминистрации Денис Соколов в Facebook.

"Что делают киевляне в девять утра субботы? Стоят в очереди за марками "Русский военный корабль, иди на х...й". Ты кого здесь сломать хочешь, [президент РФ Владимир] Путин?" – отметил он.

Генеральный директор "Укрпошти" Игорь Смелянский сообщил в Facebook 15 апреля, что общался с покупателями марок в Киеве и пообещал, что марок всем хватит, а если не хватит, их довезут 16-го или 18 апреля.

"iPhone просто меркнут – никогда таких очередей не было. Спасибо ВСУ за нашу совместную маркетинговую акцию" – отметил он, показывая количество людей, выстроившихся в очередь за марками.

В комментариях к посту он анонсировал появление опции купить эти марки онлайн и доставку в областные центры на следующей неделе. В небольших населенных пунктах, по его словам, марок пока не будет (Смелянского, в частности, спрашивали о селах Винницкой области).

Также в комментариях Смелянскому сообщили, что во Львове очередь начала формироваться за два часа до старта продаж и работники "Укрпошти" "вынуждены были принять волевое решение и продавать по одному листку марок в руки".