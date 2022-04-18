Кабмин Украины закупил продуктовые наборы для городов в прифронтовой зоне на 5 млрд грн

"Продукты раздаем бесплатно. Над выполнением этих заказов трудятся сотни украинских предприятий пищевой промышленности. Продолжаем компенсировать расходы на коммунальные услуги для семей, приютивших у себя дома вынужденных переселенцев. Кстати, тарифы на электроэнергию для людей оставляем без изменений. По 1,44 грн за кВтч для украинских домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт-час в месяц", – добавил Шмыгаль.
Он также сообщил, что первые 200 млн грн правительство выделило для бизнеса, нанимающего внутренних переселенцев. Речь идет о выплатах по 6,5 тыс. грн для частичной компенсации зарплат на каждого трудоустроенного переселенца.
"За последние недели 25% малого и среднего бизнеса увеличили работу. Кроме того, бизнес улучшил ожидания по оборотам на 10–20%, если сравнивать с началом апреля. Потери, которые уже понесли предприниматели, колоссальны. Но уменьшение налогов, кредиты под 0% и улучшение логистических маршрутов будут способствовать восстановлению. Призываю украинцев поддерживать наш, отечественный, бизнес. Особенно малых и средних предпринимателей. Так вы помогаете перезапустить экономику", – сказал премьер.
По информации Шмыгаля, более 400 предприятий переехали в регионы, где нет активных боевых действий. Из них более 200 уже работают.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляют $565 млрд, говорил замминистра экономики Украины Игорь Дядюра.
Кроме того, по расчетам Минэкономики, в этом году потери ВВП Украины составят не менее $112 млрд, к 2030 году – ориентировочно $1,2 трлн.
По оценкам Национального банка Украины, в 2022 году украинская экономика будет постепенно восстанавливаться, однако реальный ВВП может сократиться не менее чем на треть.
Всемирный банк считает, что ВВП Украины по итогам 2022 года может упасть на 45,1% по сравнению с предыдущим годом.