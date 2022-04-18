Кабмин Украины закупил продуктовые наборы для городов в прифронтовой зоне на 5 млрд грн

"Продукты раздаем бесплатно. Над выполнением этих заказов трудятся сотни украинских предприятий пищевой промышленности. Продолжаем компенсировать расходы на коммунальные услуги для семей, приютивших у себя дома вынужденных переселенцев. Кстати, тарифы на электроэнергию для людей оставляем без изменений. По 1,44 грн за кВтч для украинских домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт-час в месяц", – добавил Шмыгаль.

Он также сообщил, что первые 200 млн грн правительство выделило для бизнеса, нанимающего внутренних переселенцев. Речь идет о выплатах по 6,5 тыс. грн для частичной компенсации зарплат на каждого трудоустроенного переселенца.

"За последние недели 25% малого и среднего бизнеса увеличили работу. Кроме того, бизнес улучшил ожидания по оборотам на 10–20%, если сравнивать с началом апреля. Потери, которые уже понесли предприниматели, колоссальны. Но уменьшение налогов, кредиты под 0% и улучшение логистических маршрутов будут способствовать восстановлению. Призываю украинцев поддерживать наш, отечественный, бизнес. Особенно малых и средних предпринимателей. Так вы помогаете перезапустить экономику", – сказал премьер.

По информации Шмыгаля, более 400 предприятий переехали в регионы, где нет активных боевых действий. Из них более 200 уже работают.

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