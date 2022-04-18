ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Кабмин Украины закупил продуктовые наборы для городов в прифронтовой зоне на 5 млрд грн

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шмыгаль: Потери, которые уже понесли предприниматели, колоссальны
Шмыгаль: Потери, которые уже понесли предприниматели, колоссальны
Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Кабинет Министров Украины закупил продуктовые наборы для жителей городов в прифронтовой зоне на 5 млрд грн. Об этом 18 апреля сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пресс-релиз есть в распоряжении издания "ГОРДОН".

"Продукты раздаем бесплатно. Над выполнением этих заказов трудятся сотни украинских предприятий пищевой промышленности. Продолжаем компенсировать расходы на коммунальные услуги для семей, приютивших у себя дома вынужденных переселенцев. Кстати, тарифы на электроэнергию для людей оставляем без изменений. По 1,44 грн за кВтч для украинских домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт-час в месяц", – добавил Шмыгаль.

Он также сообщил, что первые 200 млн грн правительство выделило для бизнеса, нанимающего внутренних переселенцев. Речь идет о выплатах по 6,5 тыс. грн для частичной компенсации зарплат на каждого трудоустроенного переселенца.

"За последние недели 25% малого и среднего бизнеса увеличили работу. Кроме того, бизнес улучшил ожидания по оборотам на 10–20%, если сравнивать с началом апреля. Потери, которые уже понесли предприниматели, колоссальны. Но уменьшение налогов, кредиты под 0% и улучшение логистических маршрутов будут способствовать восстановлению. Призываю украинцев поддерживать наш, отечественный, бизнес. Особенно малых и средних предпринимателей. Так вы помогаете перезапустить экономику", – сказал премьер.

По информации Шмыгаля, более 400 предприятий переехали в регионы, где нет активных боевых действий. Из них более 200 уже работают.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляют $565 млрд, говорил замминистра экономики Украины Игорь Дядюра.

Кроме того, по расчетам Минэкономики, в этом году потери ВВП Украины составят не менее $112 млрд, к 2030 году – ориентировочно $1,2 трлн.

По оценкам Национального банка Украины, в 2022 году украинская экономика будет постепенно восстанавливаться, однако реальный ВВП может сократиться не менее чем на треть.

Всемирный банк считает, что ВВП Украины по итогам 2022 года может упасть на 45,1% по сравнению с предыдущим годом.

Теги: Украина, налоги, Кабинет Министров, экономика, промышленность, продукты, тарифы, переселенцы, электроэнергия, кредиты, украинцы, война России против Украины, предприниматели, выплаты, расходы, Денис Шмыгаль, Кабмин, компенсация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мы с вами до конца". Литовская певица Моника Лю вместе с Музычуком из Kalush Orchestra спела "Ой, у лузі червона калина". Видео
"Мы с вами до конца". Литовская певица Моника Лю вместе с Музычуком из Kalush Orchestra спела "Ой, у лузі червона калина". Видео
"Не удержался". Сенцов позировал на фоне надгробного памятника с изображением Путина и подписью Х...йло
"Не удержался". Сенцов позировал на фоне надгробного памятника с изображением Путина и подписью Х...йло
  "Горить, палає техніка ворожа, рідна Україна переможе". Пономарев, Тополя, Ткач, Хома, Кошевой и Черный спели о победе Украины. Видео
  "Горить, палає техніка ворожа, рідна Україна переможе". Пономарев, Тополя, Ткач, Хома, Кошевой и Черный спели о победе Украины. Видео
  "Свободная Украина! Fuck Putin". Фронтмен группы Måneskin на фестивале в Калифорнии поддержал Украину. Видео
  "Свободная Украина! Fuck Putin". Фронтмен группы Måneskin на фестивале в Калифорнии поддержал Украину. Видео
Пугачева, уехавшая из России, показала застолье с семьей и друзьями. Видео
Пугачева, уехавшая из России, показала застолье с семьей и друзьями. Видео
Замалчивающая нападение РФ на Украину Тодоренко выступила на съемках российского шоу
Замалчивающая нападение РФ на Украину Тодоренко выступила на съемках российского шоу
  "Ой, у лузі червона калина". Украинские военные исполнили гимн сечевых стрельцов. Видео записали на фоне достопримечательностей Винницы
  "Ой, у лузі червона калина". Украинские военные исполнили гимн сечевых стрельцов. Видео записали на фоне достопримечательностей Винницы
  Фагот о Зеленском: Мы на каких-то вечеринках пересекались, но друзьями не были. Характер, правда, чувствовался сразу
  Фагот о Зеленском: Мы на каких-то вечеринках пересекались, но друзьями не были. Характер, правда, чувствовался сразу
"Я люблю Россию". Друг Ани Лорак певец Лазарев вернулся в Instagram и рассказал о "злости и русофобии"
"Я люблю Россию". Друг Ани Лорак певец Лазарев вернулся в Instagram и рассказал о "злости и русофобии"
"Ми ще заспіваємо цю пісню в нашому місті". Крупин выпустил первую песню на украинском. В клипе показан Харьков до нападения РФ на Украину
"Ми ще заспіваємо цю пісню в нашому місті". Крупин выпустил первую песню на украинском. В клипе показан Харьков до нападения РФ на Украину
"Включайтесь" каждый день с пожеланиями мира и процветания нашей стране". Денисенко призвала молиться за Украину в определенное время
"Включайтесь" каждый день с пожеланиями мира и процветания нашей стране". Денисенко призвала молиться за Украину в определенное время
"Кричи своему Х...йлу, пусть заберет кума и отдаст всех наших пленных!" Мозговая обратилась к Киркорову
"Кричи своему Х...йлу, пусть заберет кума и отдаст всех наших пленных!" Мозговая обратилась к Киркорову
  Марченко в обращении к саудовскому принцу рассказала о своей "горячей любви" к куму Путина Медведчуку. Видео
  Марченко в обращении к саудовскому принцу рассказала о своей "горячей любви" к куму Путина Медведчуку. Видео
  "Он украинец, но давно переехал в Москву". Павлик рассказал, что ему написал музыкант из России
  "Он украинец, но давно переехал в Москву". Павлик рассказал, что ему написал музыкант из России
  Данилко: Крапивина пишет, что хватит мне бухать? Пусть эта Нателла перестанет нюхать и посмотрит трезвыми мозгами на ситуацию
  Данилко: Крапивина пишет, что хватит мне бухать? Пусть эта Нателла перестанет нюхать и посмотрит трезвыми мозгами на ситуацию
Солистка группы Kazka Зарицкая показала, как вытирает ноги об Путина. Видео
Солистка группы Kazka Зарицкая показала, как вытирает ноги об Путина. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Марченко в обращении к саудовскому принцу рассказала о своей "горячей любви" к куму Путина Медведчуку. Видео (55642)
2
Замалчивающая войну РФ против Украины Повалий спела в Кремле с пропагандистом путинского режима Михайловым (34630)
3
"Он украинец, но давно переехал в Москву". Павлик рассказал, что ему написал музыкант из России (24031)
4
"Я чувствовал испуг, какую-то заботу". Данилко рассказал, что по телефону предложила ему Вайкуле после нападения РФ на Украину (20206)
5
Орбакайте показала редкие снимки уехавшей из России Пугачевой (19711)
6
"Я люблю Россию". Друг Ани Лорак певец Лазарев вернулся в Instagram и рассказал о "злости и русофобии" (18325)
7
Данилко: Мне сейчас очень мало кто звонит. Не пойму даже почему (17562)
8
Киркоров поддержал "свою подругу" Марченко и призвал освободить кума Путина Медведчука "из подвалов СБУ" (17216)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS