Инфляция может превысить отметку 20%, но будет оставаться контролируемой – глава НБУ

В НБУ заявили, что после шока первых недель войны экономическая активность оживляется в относительно спокойных регионах страны Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Facebook

Он добавил, что инфляция будет оставаться контролируемой благодаря мерам, предпринимаемым Кабинетом Министров и Нацбанком. В их числе:

временная фиксация обменного курса гривны, сдерживающая вероятное ухудшение ожиданий и подорожание импортных товаров;

снижение налогов, в том числе косвенного обложения импорта;

фиксация цен на жилищно-коммунальные услуги;

административное регулирование цен на ряд продуктов питания и топливо.

Шевченко отметил, что после шока первых недель войны экономическая активность оживляется в относительно спокойных регионах Украины.

"Бизнес постепенно возобновляет свою деятельность и налаживает логистику, преодолевая вызовы военного времени. Если в первые недели марта доля этих предприятий превышала 30%, то в начале апреля уменьшилась до 23%. Стабильным остается потребление и производство электроэнергии, а количество открытых заведений общественного потребления и их обороты увеличиваются", – сказал глава НБУ.

Он добавил, что вторжение РФ привело к физическому уничтожению активов многих предприятий и инфраструктуры, нарушению производственных процессов и цепей снабжения, увеличению расходов бизнеса и значительному росту вынужденной миграции.