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Инфляция может превысить отметку 20%, но будет оставаться контролируемой – глава НБУ

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В НБУ заявили, что после шока первых недель войны экономическая активность оживляется в относительно спокойных регионах страны
В НБУ заявили, что после шока первых недель войны экономическая активность оживляется в относительно спокойных регионах страны
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Facebook

Из-за последствий войны инфляция в Украине может превысить отметку 20%. Об этом заявил 14 апреля глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко, сообщила пресс-служба регулятора.

Он добавил, что инфляция будет оставаться контролируемой благодаря мерам, предпринимаемым Кабинетом Министров и Нацбанком. В их числе:

  • временная фиксация обменного курса гривны, сдерживающая вероятное ухудшение ожиданий и подорожание импортных товаров;
  • снижение налогов, в том числе косвенного обложения импорта;
  • фиксация цен на жилищно-коммунальные услуги;
  • административное регулирование цен на ряд продуктов питания и топливо.

Шевченко отметил, что после шока первых недель войны экономическая активность оживляется в относительно спокойных регионах Украины.

"Бизнес постепенно возобновляет свою деятельность и налаживает логистику, преодолевая вызовы военного времени. Если в первые недели марта доля этих предприятий превышала 30%, то в начале апреля уменьшилась до 23%. Стабильным остается потребление и производство электроэнергии, а количество открытых заведений общественного потребления и их обороты увеличиваются", – сказал глава НБУ.

Он добавил, что вторжение РФ привело к физическому уничтожению активов многих предприятий и инфраструктуры, нарушению производственных процессов и цепей снабжения, увеличению расходов бизнеса и значительному росту вынужденной миграции.

Контекст:

Киевская школа экономики (KSE) оценила убытки, нанесенные инфраструктуре Украины российскими оккупантами, в $63 млрд. Согласно анализу KSE, с 24 февраля в Украине повреждены, разрушены или захвачены 411 учреждений образования, 36 учреждений здравоохранения, 1600 жилых домов, 26 заводов и складов, 15 аэропортов, шесть ТЭС и ГЭС. Кроме того, уничтожены или повреждены более 15 тыс. км автомобильных дорог, 5 тыс. км железнодорожных путей и 350 мостов.

Правительство Украины сообщало, что прямые единовременные потери от российского вторжения уже превысили $500 млрд.

Замглавы Национального банка Украины Сергей Николайчук в марте заявлял, что из-за российского вторжения в Украине полностью остановились около 30% предприятийПо словам Николайчука, почти половина украинских предприятий сократили производство, еще почти треть – полностью остановились.

Теги: Украина, инфляция, НБУ, жилищно-коммунальные услуги, вторжение, Нацбанк, война России против Украины, Кирилл Шевченко
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