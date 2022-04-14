Инфляция может превысить отметку 20%, но будет оставаться контролируемой – глава НБУ

Он добавил, что инфляция будет оставаться контролируемой благодаря мерам, предпринимаемым Кабинетом Министров и Нацбанком. В их числе:
Шевченко отметил, что после шока первых недель войны экономическая активность оживляется в относительно спокойных регионах Украины.
"Бизнес постепенно возобновляет свою деятельность и налаживает логистику, преодолевая вызовы военного времени. Если в первые недели марта доля этих предприятий превышала 30%, то в начале апреля уменьшилась до 23%. Стабильным остается потребление и производство электроэнергии, а количество открытых заведений общественного потребления и их обороты увеличиваются", – сказал глава НБУ.
Он добавил, что вторжение РФ привело к физическому уничтожению активов многих предприятий и инфраструктуры, нарушению производственных процессов и цепей снабжения, увеличению расходов бизнеса и значительному росту вынужденной миграции.
Киевская школа экономики (KSE) оценила убытки, нанесенные инфраструктуре Украины российскими оккупантами, в $63 млрд. Согласно анализу KSE, с 24 февраля в Украине повреждены, разрушены или захвачены 411 учреждений образования, 36 учреждений здравоохранения, 1600 жилых домов, 26 заводов и складов, 15 аэропортов, шесть ТЭС и ГЭС. Кроме того, уничтожены или повреждены более 15 тыс. км автомобильных дорог, 5 тыс. км железнодорожных путей и 350 мостов.
Правительство Украины сообщало, что прямые единовременные потери от российского вторжения уже превысили $500 млрд.
Замглавы Национального банка Украины Сергей Николайчук в марте заявлял, что из-за российского вторжения в Украине полностью остановились около 30% предприятий. По словам Николайчука, почти половина украинских предприятий сократили производство, еще почти треть – полностью остановились.