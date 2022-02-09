Инфляция в Украине в январе выросла до 1,3%, а в годовом измерении осталась на уровне 10% – Госстат

На потребительском рынке в январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,5% Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Facebook

В годовом измерении (по сравнению с январем 2021 года) потребительская инфляция составила 10%.

Базовая инфляция в январе 2022 года по сравнению с декабрем 2021-го составила 0,1%, по сравнению с январем 2021-го – 7,6%, указано в отчете.

"На потребительском рынке в январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,5%. Больше всего (на 20,5%) подорожали овощи. На 3,9–1,0% выросли цены на яйца, фрукты, хлеб, молоко и молочные продукты, мясо и мясопродукты, рис, сало, масло. В то же время на 0,8% и 0,5% подешевели сахар и подсолнечное масло соответственно", – говорится в отчете.

Обувь и одежда подешевели на 5,7%. На 1,3% выросли цены на транспортные услуги, на 0,7% – тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ.

"Подорожание услуг образования на 1,6% главным образом обусловлено ростом платы за содержание детей в дошкольных учреждениях на 23,3%", – сообщили в Госстате.