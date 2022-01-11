Глава совета Нацбанка объяснил инфляцию в Украине немонетарными факторами

Монетарные факторы влияют на инфляцию только на треть, считает глава совета НБУ Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

"Потребительские цены в декабре выросли на 0,6% по сравнению с ноябрем 2021 года, в годовом измерении индекс инфляции снизился с 10,3% до 10,0%, поскольку прошлогодняя база сравнения была выше", – написал он.

По словам главы совета НБУ, "немонетарные факторы продолжают формировать основное инфляционное давление в Украине начиная еще с октября 2020 года".

"Сейчас на немонетарные факторы, находящиеся вне влияния денежно-кредитной политики, приходится около двух третей общего роста индекса инфляции", – объяснил Данилишин.

Он отметил, что за рубежом инфляция также была высокой: в США в ноябре 2021 года достигла 6.8%, в Европейском союзе в декабре "ускорилась до 5,0%, в Великобритании – до 5,1%, в России – до 8,4%, в Польше – до 8,6%, в Беларуси – до 10,3%".

На 11 января Нацбанк Украины установил курс валют на уровне 27,5 грн/$.