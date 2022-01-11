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Глава совета Нацбанка объяснил инфляцию в Украине немонетарными факторами

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Монетарные факторы влияют на инфляцию только на треть, считает глава совета НБУ
Монетарные факторы влияют на инфляцию только на треть, считает глава совета НБУ
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

По итогам 2021 года инфляция в Украине составила 10%, сообщил 10 января 2022 года в Facebook председатель совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин со ссылкой на Государственную службу статистики.

"Потребительские цены в декабре выросли на 0,6% по сравнению с ноябрем 2021 года, в годовом измерении индекс инфляции снизился с 10,3% до 10,0%, поскольку прошлогодняя база сравнения была выше", – написал он.

По словам главы совета НБУ, "немонетарные факторы продолжают формировать основное инфляционное давление в Украине начиная еще с октября 2020 года".

"Сейчас на немонетарные факторы, находящиеся вне влияния денежно-кредитной политики, приходится около двух третей общего роста индекса инфляции", – объяснил Данилишин.

Он отметил, что за рубежом инфляция также была высокой: в США в ноябре 2021 года достигла 6.8%, в Европейском союзе в декабре "ускорилась до 5,0%, в Великобритании – до 5,1%, в России – до 8,4%, в Польше – до 8,6%, в Беларуси – до 10,3%".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4878970488852382&id=100002184378189

На 11 января Нацбанк Украины установил курс валют на уровне 27,5 грн/$.

Контекст:

На декабрь 2021 года НБУ сохранял прогноз инфляции на уровне 9,6%. По оценкам Нацбанка, пик роста потребительских цен приходится на сентябрь – октябрь этого года. В дальнейшем инфляция будет замедляться благодаря истощению эффектов низкой базы сравнения, сохранению благоприятной ситуации на валютном рынке и высоким урожаям сельскохозяйственных культур.

8% украинцев наиболее актуальной проблемой в стране считают низкий уровень зарплат и пенсий, свидетельствует проведенный с 23 октября по 2 ноября 2021 года опрос Украинского института будущего совместно с социологической компанией New Image Marketing Group.

В декабря советник главы Офиса президента Украины, экономист Тимофей Милованов прогнозировал, что инфляционные процессы в стране будут зависеть от уровня российской агрессии и связанными с этим паническими настроениями украинцев.

Теги: инфляция, НБУ, статистика, Богдан Данилишин, Нацбанк
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