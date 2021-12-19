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ДЕНЬГИ

Иностранные инвесторы выводят деньги из Украины – Милованов

Милованов считает, что проблем с курсом валют не будет, если "не нагнетать"
Милованов считает, что проблем с курсом валют не будет, если "не нагнетать"
Фото: Міністерство економіки України / Facebook

Главный риск для экономики Украины связан с Россией, заявил в опубликованном 19 декабря интервью телеканалу "Дом" советник руководителя Офиса президента Украины, экономист Тимофей Милованов.

Вопрос об этом был поднят после вопроса журналистки, чего ждать с курсом валют с 1 января 2022 года.

"Экономисты не любят этот вопрос. Потому что экономисты не умеют прогнозировать будущее. Они умеют создавать условия, чтобы будущее было лучше. [...] Основной риск, который мы видим для страны, – это неопределенность, риск ситуации с Россией. Вот часто поднимается вопрос о возможной войне. И вот если войны не будет (а мне кажется, что ее не будет), то и никакой проблемы с курсом не будет, так как макроэкономическая ситуация в Украине относительно хорошая", – сказал Милованов.

По его словам, "если нагнетать, что вот это будет", люди начнут паниковать.

"Прежде всего будут паниковать иностранные инвесторы, они потихоньку будут выводить деньги. Уже сейчас это происходит, они выводят потихонечку деньги, но немного. Мы говорим о нескольких миллиардах гривен. И поэтому мы видим, что курс относительно стабильный. Поэтому в краткосрочном периоде я каких-то больших рисков не вижу. Но надо учитывать риск "новостей о России", они создают тревожное настроение. Но пока Нацбанк прекрасно контролирует ситуацию, и у Нацбанка достаточно зарезервировано средств для таких ситуаций", – объяснил Милованов.

По его данным, резервы Нацбанка сейчас в шесть раз больше, чем в 2014-м или 2015 году, "когда были похожие ситуации и даже намного хуже".

"Национальный банк после 2015 года стабилизировал ситуацию. И сейчас у нас вообще прекрасная ситуация. Больших рисков нет. Например, я доллары не покупаю. Может быть, я ошибаюсь, ну вот я зарплату получил и ее держу в гривне. А что касается нынешнего роста курса. Очень часто перед Новым годом курс чуть-чуть подскакивает. Это связано с тем, что люди идут в обменники, меняют сбережения, закупают подарки, то есть есть определенный всплеск потребления. Но это вопрос нескольких дней, может быть недели. И потом наступает январь с более низкой активностью. Но это временный эффект", – считает экономист.

Он рекомендовал украинцам "не держать деньги в наличных", отметив, что "большинство украинцев, к сожалению, живут от зарплаты до зарплаты".

Контекст:

На декабрь НБУ сохранил прогноз инфляции на уровне 9,6%. По оценкам Нацбанка, пик роста потребительских цен приходится на сентябрь – октябрь этого года. В дальнейшем инфляция будет замедляться благодаря истощению эффектов низкой базы сравнения, сохранению благоприятной ситуации на валютном рынке и высоким урожаям сельскохозяйственных культур.

8% украинцев наиболее актуальной проблемой в стране считают низкий уровень зарплат и пенсий, свидетельствует проведенный с 23 октября по 2 ноября опрос Украинского института будущего совместно с социологической компанией New Image Marketing Group.

Теги: Россия, инфляция, валюта, гривна, НБУ, экономика, советник, Нацбанк, украинцы, паника, Тимофей Милованов
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