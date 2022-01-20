Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 10%

"Реализация значительного количества проинфляционных рисков требует усиления монетарной политики НБУ для улучшения инфляционных ожиданий и обеспечения устойчивого снижения инфляции до 5%", – говорится в сообщении.
Как отметили в Нацбанке, после прохождения пика осенью 2021 года инфляция снижалась, однако медленнее, чем ожидали в регуляторе.
В НБУ подчеркнули, что учетная ставка будет находиться на уровне не ниже нейтрального в течение 2022 года и последующих лет.
В Нацбанке считают, что инфляция в Украине снизится до 5% в 2023 году – добиться этого в текущем году не получится.
В апреле 2019 года Нацбанк впервые за два года понизил ставку – с 18% до 17,5%, затем в июле он снизил ее до 17%, в сентябре – до 16,5%, в октябре – до 15,5%, в декабре – до 13,5%. В январе 2020 года учетная ставка была снижена до 11%, в марте – до 10%, в апреле – до 8%.
11 июня Нацбанк снизил учетную ставку до исторического минимума – 6%.
4 марта 2021 года НБУ решил повысить учетную ставку до 6,5%, 15 апреля – до 7,5%, 22 июля – до 8%, 9 сентября – до 8,5%, 9 декабря – до 9%.
Учетная ставка определяет норму процента, взимаемого НБУ при рефинансировании коммерческих банков. С помощью учетной ставки регулятор влияет на инфляцию.