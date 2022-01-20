Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 10%

В Нацбанке считают, что инфляция в Украине снизится до 5% в 2023 году Фото: depositphotos.com

"Реализация значительного количества проинфляционных рисков требует усиления монетарной политики НБУ для улучшения инфляционных ожиданий и обеспечения устойчивого снижения инфляции до 5%", – говорится в сообщении.

Как отметили в Нацбанке, после прохождения пика осенью 2021 года инфляция снижалась, однако медленнее, чем ожидали в регуляторе.

В НБУ подчеркнули, что учетная ставка будет находиться на уровне не ниже нейтрального в течение 2022 года и последующих лет.

В Нацбанке считают, что инфляция в Украине снизится до 5% в 2023 году – добиться этого в текущем году не получится.