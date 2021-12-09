Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 9%

"Это решение направлено на нивелирование влияния дополнительных проинфляционных рисков, улучшение инфляционных ожиданий и обеспечение устойчивого снижения инфляции до 5%", – говорится в сообщении.
По данным НБУ, пик инфляционного всплеска пройден, однако инфляция снижается медленнее, чем ожидалось.
"Реализуются и дополнительные проинфляционные опасности. Усиление геополитического напряжения отрицательно сказывается на стоимости украинских активов и состоянии валютного рынка. С учетом текущей ситуации мировые цены на газ и продовольствие, вероятно, будут превышать предварительно ожидаемые уровни в будущем. Глобальная инфляция продолжает ускоряться, что побуждает ведущие центральные банки к более быстрому усилению монетарной политики. Это, в свою очередь, приводит к снижению интереса инвесторов к активам стран с развивающимися рынками", – пояснили в Нацбанке.
В регуляторе отметили, что более длительная и более высокая инфляция в мире, особенно ее всплеск в странах Центрально-Восточной Европы, также может оказывать давление на внутренние цены в Украине.
В Нацбанке подчеркнули, что готовы еще повышать учетную ставку.
В апреле 2019 года Нацбанк впервые за два года понизил ставку – с 18% до 17,5%, затем в июле он снизил ее до 17%, в сентябре – до 16,5%, в октябре – до 15,5%, в декабре – до 13,5%. В январе 2020 года учетная ставка была снижена до 11%, в марте – до 10%, в апреле – до 8%.
11 июня Нацбанк снизил учетную ставку до исторического минимума – 6%.
4 марта 2021 года НБУ решил повысить учетную ставку до 6,5%, 15 апреля – до 7,5%, 22 июля – до 8%, 9 сентября – до 8,5%.
Учетная ставка определяет норму процента, взимаемого НБУ при рефинансировании коммерческих банков. С помощью учетной ставки регулятор влияет на инфляцию.