Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 9%

В Нацбанке подчеркнули, что готовы еще повышать учетную ставку Фото: depositphotos.com

"Это решение направлено на нивелирование влияния дополнительных проинфляционных рисков, улучшение инфляционных ожиданий и обеспечение устойчивого снижения инфляции до 5%", – говорится в сообщении.

По данным НБУ, пик инфляционного всплеска пройден, однако инфляция снижается медленнее, чем ожидалось.

"Реализуются и дополнительные проинфляционные опасности. Усиление геополитического напряжения отрицательно сказывается на стоимости украинских активов и состоянии валютного рынка. С учетом текущей ситуации мировые цены на газ и продовольствие, вероятно, будут превышать предварительно ожидаемые уровни в будущем. Глобальная инфляция продолжает ускоряться, что побуждает ведущие центральные банки к более быстрому усилению монетарной политики. Это, в свою очередь, приводит к снижению интереса инвесторов к активам стран с развивающимися рынками", – пояснили в Нацбанке.

В регуляторе отметили, что более длительная и более высокая инфляция в мире, особенно ее всплеск в странах Центрально-Восточной Европы, также может оказывать давление на внутренние цены в Украине.

В Нацбанке подчеркнули, что готовы еще повышать учетную ставку.