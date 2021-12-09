ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 9%

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Нацбанке подчеркнули, что готовы еще повышать учетную ставку
В Нацбанке подчеркнули, что готовы еще повышать учетную ставку
Фото: depositphotos.com

Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку с 8,5% до 9% годовых. Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба Нацбанка.

"Это решение направлено на нивелирование влияния дополнительных проинфляционных рисков, улучшение инфляционных ожиданий и обеспечение устойчивого снижения инфляции до 5%", – говорится в сообщении.

По данным НБУ, пик инфляционного всплеска пройден, однако инфляция снижается медленнее, чем ожидалось.

"Реализуются и дополнительные проинфляционные опасности. Усиление геополитического напряжения отрицательно сказывается на стоимости украинских активов и состоянии валютного рынка. С учетом текущей ситуации мировые цены на газ и продовольствие, вероятно, будут превышать предварительно ожидаемые уровни в будущем. Глобальная инфляция продолжает ускоряться, что побуждает ведущие центральные банки к более быстрому усилению монетарной политики. Это, в свою очередь, приводит к снижению интереса инвесторов к активам стран с развивающимися рынками", – пояснили в Нацбанке.

В регуляторе отметили, что более длительная и более высокая инфляция в мире, особенно ее всплеск в странах Центрально-Восточной Европы, также может оказывать давление на внутренние цены в Украине.

В Нацбанке подчеркнули, что готовы еще повышать учетную ставку.

Контекст:

В апреле 2019 года Нацбанк впервые за два года понизил ставку – с 18% до 17,5%, затем в июле он снизил ее до 17%, в сентябре – до 16,5%, в октябре – до 15,5%, в декабре – до 13,5%. В январе 2020 года учетная ставка была снижена до 11%, в марте – до 10%, в апреле – до 8%.

11 июня Нацбанк снизил учетную ставку до исторического минимума – 6%.

4 марта 2021 года НБУ решил повысить учетную ставку до 6,5%, 15 апреля – до 7,5%, 22 июля – до 8%, 9 сентября – до 8,5%.

Учетная ставка определяет норму процента, взимаемого НБУ при рефинансировании коммерческих банков. С помощью учетной ставки регулятор влияет на инфляцию.

Теги: Украина, инфляция, НБУ, экономика, Нацбанк, учетная ставка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Какие цветы выбрать для предложения девушке?
Какие цветы выбрать для предложения девушке? PR
"Дала обещание потихоньку возвращаться к жизни". Экс-судья "МастерШеф" Татьяна Литвинова рассказала о тяжелом разводе
"Дала обещание потихоньку возвращаться к жизни". Экс-судья "МастерШеф" Татьяна Литвинова рассказала о тяжелом разводе
"Успех был неизбежен". Прославленный Бритни Спирс украинский кот-блогер Степан снялся в новой рекламе
"Успех был неизбежен". Прославленный Бритни Спирс украинский кот-блогер Степан снялся в новой рекламе
  "Близкие отношения? Я бы назвал это флиртом". Российский критик Соседов рассказал о романе с украинским певцом
  "Близкие отношения? Я бы назвал это флиртом". Российский критик Соседов рассказал о романе с украинским певцом
Лопес и Аффлек держались за руки и обнимались, сидя в первом ряду на баскетбольном матче
Лопес и Аффлек держались за руки и обнимались, сидя в первом ряду на баскетбольном матче
"Есть на что глянуть", "Прелестница". Седокова появилась на публике с голой грудью
"Есть на что глянуть", "Прелестница". Седокова появилась на публике с голой грудью
"Не пускают никого". Пострадавшую при пожаре в своей квартире певицу Хлебникову перевели из реанимации в палату
"Не пускают никого". Пострадавшую при пожаре в своей квартире певицу Хлебникову перевели из реанимации в палату
  "Мне нравится". Билык в новом клипе снялась почти голой. Видео
  "Мне нравится". Билык в новом клипе снялась почти голой. Видео
Ники Минаж полностью обнажила грудь и ягодицы, позируя на огромном плюшевом медведе
Ники Минаж полностью обнажила грудь и ягодицы, позируя на огромном плюшевом медведе
  "Они подбирали девчонок в "ВИА Гру". Власова рассказала, как пьяная впервые осталась с Костюком в одном купе
  "Они подбирали девчонок в "ВИА Гру". Власова рассказала, как пьяная впервые осталась с Костюком в одном купе
"Баба-огонь". 41-летняя Семенович засветила сосок
"Баба-огонь". 41-летняя Семенович засветила сосок
52-летняя Энистон позировала в бюстгальтере на обложке глянца и рассказала о хейте из-за отсутствия детей
52-летняя Энистон позировала в бюстгальтере на обложке глянца и рассказала о хейте из-за отсутствия детей
  "Такое чувство, что смотришь фильм". "Юля прекрасна в этом клипе". The Hardkiss презентовали клип в японском стиле на трек "Сестра". Видео
  "Такое чувство, что смотришь фильм". "Юля прекрасна в этом клипе". The Hardkiss презентовали клип в японском стиле на трек "Сестра". Видео
Мейхер подчеркнула фигуру молнией до копчика. Фото с разных ракурсов
Мейхер подчеркнула фигуру молнией до копчика. Фото с разных ракурсов
alyona alyona перестала скрывать лицо бойфренда и выложила в сеть откровенные совместные фото в белье
alyona alyona перестала скрывать лицо бойфренда и выложила в сеть откровенные совместные фото в белье
"Дождались". Горбунов назвал главные слова в лексиконе его четырехлетнего сына от Осадчей
"Дождались". Горбунов назвал главные слова в лексиконе его четырехлетнего сына от Осадчей
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
48-летняя Клум показала голую грудь и пах (204426)
2
"Хорошенькая". Обнаженная Кристина Асмус показала, как принимает душ (177753)
3
"Богиня любви и красоты". Мейхер обнародовала откровенное фото в прозрачной майке (163337)
4
"Искусственные лица", "Зубы, как унитазы, сделали". Королева и Тарзан показали, как выглядят сейчас (85529)
5
"Димон, прекращай, выглядишь моложе дочери". 51-летний Маликов показал 21-летнюю дочь и 58-летнюю жену (78306)
6
"Свят, свят". Леся Никитюк показала фото на фоне гигантского "фаллоса" (68640)
7
"Все очень эстетично". Седокова показала трусы перед камерой (67614)
8
"Ну и красотка. Огонь!" Бадоева снялась без бюстгальтера (63389)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS