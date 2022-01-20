Нацбанк ухудшил прогноз инфляции в Украине на 2022 год с 5% до 7,7%

В Нацбанке отметили, что к концу прошлого года рост потребительских цен замедлился с пиковых 11% в сентябре до 10% в декабре Фото: depositphotos.com

В Нацбанке отметили, что к концу прошлого года рост потребительских цен замедлился с пиковых 11% в сентябре до 10% в декабре. В то же время скорейшему замедлению инфляции помешал, в частности, рост мировых цен на энергоносители. Это повлекло за собой рост базовой инфляции до 7,9% на конец года.

"В 2022 году инфляция замедлится, но вернется к цели 5% только в 2023 году", – говорится в сообщении.

В НБУ подчеркнули, что при ухудшении прогноза на этот год учитывали ряд проинфляционных факторов. В частности, регулятор считает, что мировые цены на энергоносители будут оставаться выше, чем ожидалось ранее. Это будет не только влиять на производственные расходы бизнеса, но и потребует постепенной коррекции тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

"Кроме того, ухудшение информационного фона из-за геополитического напряжения в конце прошлого года сказалось на настроениях различных групп экономических субъектов и повлекло за собой девальвационное давление на гривну. Это будет в ближайшие месяцы формировать дополнительное ценовое давление через курсовой канал и канал ожиданий", – отметили в Нацбанке.

В то же время в НБУ добавили, что постепенному снижению инфляции будут способствовать усиление монетарной политики регулятора, коррекция мировых цен на сырьевые товары и влияние рекордных прошлогодних урожаев.