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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты хотят запретить выезд из Крыма, чтобы не сорвался весенний призыв – Генштаб ВСУ

С 30 апреля в Крыму запретят въезд и выезд, чтобы не сорвался призыв
С 30 апреля в Крыму запретят въезд и выезд, чтобы не сорвался призыв
Фото: depositphotos.com

Российские оккупанты с 30 апреля запретят выезд и въезд в Крым, чтобы не сорвался весенний призыв. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

"В целях недопущения срыва весенней призывной кампании на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым с 30 апреля текущего года выезд и въезд на полуостров оккупантами будет запрещен", – говорится в сообщении.

Также Генштаб сообщил о значительных потерях оккупантов. В частности, батальонная тактическая группа 136-й отдельной мотострелковой бригады 58 общевойсковой армии Южного военного округа, действовавшая на кураховском направлении, потеряла до 250 человек до 10 единиц реактивных и ствольных систем.

20 апреля в больницу Новоайдара доставлено около 220 военнослужащих ВС России и более 50 тел погибших захватчиков.

Кроме того, личный состав 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии Южного военного округа не получил так называемые "боевые" средства за март, из-за чего военнослужащие недовольны и возмущены, сообщает Генштаб ВСУ.

На волынском и полесском направлениях оккупанты активных действий не проводили, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Принимаются меры по усилению прикрытия государственной границы на западном и северо-западном направлениях.

Оккупанты продолжают частично блокировать Харьков, обстреливают подразделения украинских войск и объекты критической инфраструктуры.

На изюмском направлении противник сосредоточил до 25 батальонных тактических групп из состава 1-й танковой армии, 20-й и 35-й общевойсковых армий и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа, воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ.

Оккупанты пытались наступать в направлении села Заводы Харьковской области. Вышли на северные окраины Дубровного, пытаются закрепиться на достигнутом рубеже.

На донецком и таврическом направлениях оккупанты активизировали боевые действия вдоль всей линии боевого столкновения. Враг совершает штурмовые действия в районе Заречного и пытается наступать в районе Рубежного. Продолжаются оборонительные бои по направлению к населенным пунктам Новтошковское и Попасная. Оккупанты пытаются проводить штурм в районе Марьинки.

Одновременно военные РФ усиливают группировку войск на запорожском направлении. Продолжаются мероприятия логистического обеспечения оккупационных войск.

На южнобужском направлении противник продолжает обстреливать подразделения Сил обороны, пытался провести разведку боем в районе Трудолюбовки, понес потери, отошел на ранее занятые позиции.

На временно занятых территориях оккупанты продолжают блокировать перемещение местного населения, грабить и искусственно приближать гуманитарный кризис – разрушают объекты критической инфраструктуры и блокируют доставку гуманитарных грузов с территории Украины. Есть случаи расстрелов гражданского населения и волонтеров.

На территории Донецкой и Луганской областей ВСУ отразили 10 атак российских оккупантов, уничтожены шесть танков, восемь единиц бронированной и пятнадцать единиц автомобильной техники, четыре артиллерийские системы.

Кроме того, уничтожено 15 воздушных целей: девять БПЛА, три самолета и три вертолета.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/300150852298000

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Крым, война, Генштаб ВСУ, призыв, война России против Украины, потери России, российские оккупанты
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