Украинские военные 21 апреля сбили 15 воздушных целей, в том числе по три самолета и вертолета – командование ВС ВСУ

За день военные сбили девять беспилотников "Орлан-10" Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Сутки 21 апреля – действительно урожайный день для украинской ПВО, ведь уничтожено сразу 15 воздушных целей", – говорится в сообщении.

Девять из них – беспилотники оперативно-тактического уровня "Орлан-10". Шесть аппаратов уничтожили подразделения зенитных ракетных войск Сухопутных войск, два поразили из ПЗРК Десантно-штурмовые войска и один беспилотник – на счету зенитных ракетных войск Воздушных сил.

На изюмском направлении зенитные ракетные подразделения воздушного командования "Восток" Воздушных сил уничтожили практически одновременно два российских самолета. По предварительным данным, это Су-34 и Су-35.

"Десантно-штурмовые войска дополняют статистику сбитых бортов врага штурмовиком Су-25 и вертолетом Ми-8. Еще один Ми-8 – сбивают морские пехотинцы", – говорится в сообщении.

В ВС ВСУ отметили, что "к демилитаризации российской авиации и уничтожению пилотов-убийц" приобщились воины Национальной гвардии Украины, сообщившие о сбитии "Аллигатора" – российского вертолета Ка-52.

"Авиация Воздушных сил продолжает выполнение специальных задач в воздушном пространстве Украины, прикрывает наземные войска и наносит огневые поражения по позициям российских оккупационных войск", – добавили в сообщении.

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Накануне, 20 апреля, ВСУ сбили четыре воздушных цели российских оккупантов – три беспилотника и крылатую ракету. В пресс-службе Воздушных сил ВСУ поясняли, что из-за неблагоприятных погодных условий оккупанты почти не применяли боевую авиацию в районах ведения активных боевых действий.