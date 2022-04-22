ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные 21 апреля сбили 15 воздушных целей, в том числе по три самолета и вертолета – командование ВС ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
За день военные сбили девять беспилотников "Орлан-10"
За день военные сбили девять беспилотников "Орлан-10"
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

22 апреля украинские защитники поразили 15 воздушных целей агрессора. Об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"Сутки 21 апреля – действительно урожайный день для украинской ПВО, ведь уничтожено сразу 15 воздушных целей", – говорится в сообщении.

Девять из них – беспилотники оперативно-тактического уровня "Орлан-10". Шесть аппаратов уничтожили подразделения зенитных ракетных войск Сухопутных войск, два поразили из ПЗРК Десантно-штурмовые войска и один беспилотник – на счету зенитных ракетных войск Воздушных сил.

На изюмском направлении зенитные ракетные подразделения воздушного командования "Восток" Воздушных сил уничтожили практически одновременно два российских самолета. По предварительным данным, это Су-34 и Су-35.

"Десантно-штурмовые войска дополняют статистику сбитых бортов врага штурмовиком Су-25 и вертолетом Ми-8. Еще один Ми-8 – сбивают морские пехотинцы", – говорится в сообщении.

В ВС ВСУ отметили, что "к демилитаризации российской авиации и уничтожению пилотов-убийц" приобщились воины Национальной гвардии Украины, сообщившие о сбитии "Аллигатора" – российского вертолета Ка-52.

"Авиация Воздушных сил продолжает выполнение специальных задач в воздушном пространстве Украины, прикрывает наземные войска и наносит огневые поражения по позициям российских оккупационных войск", – добавили в сообщении. 

https://www.facebook.com/kpszsu/videos/512827280299825/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Накануне, 20 апреля, ВСУ сбили четыре воздушных цели российских оккупантов – три беспилотника и крылатую ракету. В пресс-службе Воздушных сил ВСУ поясняли, что из-за неблагоприятных погодных условий оккупанты почти не применяли боевую авиацию в районах ведения активных боевых действий.

Контекст:

По данным Генерального штаба ВСУ на утро 21 апреля, общие потери РФ за 50 дней вторжения в Украину составили около 21 тыс. человек, 829 танков, 172 самолета, 151 вертолет и сотни единиц другой техники.

Теги: самолет, военные, вертолет, ПВО, беспилотники, самолеты, ПЗРК, война России против Украины, ракеты, Воздушные силы Украины, Десантно-штурмовые войска
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Люби и будь любимой". Dantes впервые после расставания публично обратился к Дорофеевой
"Люби и будь любимой". Dantes впервые после расставания публично обратился к Дорофеевой
  "Он нарвется". Полякова, назвавшая Киркорова подельником убийцы, прокомментировала молчание певца после ее обращения
  "Он нарвется". Полякова, назвавшая Киркорова подельником убийцы, прокомментировала молчание певца после ее обращения
  "Даже не представляю, что я делаю в этом списке". Бедняков высказался о многолетнем запрете на въезд в РФ
  "Даже не представляю, что я делаю в этом списке". Бедняков высказался о многолетнем запрете на въезд в РФ
  Звезды украинского шоу-бизнеса вместе с детьми из ТО "Парадиз" записали трек и открыли сбор средств в поддержку украинцев. Видео
  Звезды украинского шоу-бизнеса вместе с детьми из ТО "Парадиз" записали трек и открыли сбор средств в поддержку украинцев. Видео
  "Важно вернуть детям веру, такую, как была у меня, что я погибнуть не могу". Бадоев рассказал, над какими проектами будет работать после победы
  "Важно вернуть детям веру, такую, как была у меня, что я погибнуть не могу". Бадоев рассказал, над какими проектами будет работать после победы
  Дорофеева прокомментировала расставание с Dantes и высказалась о новых отношениях
  Дорофеева прокомментировала расставание с Dantes и высказалась о новых отношениях
"Я хочу, чтобы ты знал". Астафьева, Никитюк, Каменских, Полякова и другие знаменитости записали видео для украинских защитников. Видео
"Я хочу, чтобы ты знал". Астафьева, Никитюк, Каменских, Полякова и другие знаменитости записали видео для украинских защитников. Видео
Не больше трех в одни руки. Производитель Барби в день рождения Елизаветы II презентовал лимитированную серию кукол в ее честь. Фото
Не больше трех в одни руки. Производитель Барби в день рождения Елизаветы II презентовал лимитированную серию кукол в ее честь. Фото
"Вернулся, слава богу". Мендель показала селфи с женихом, который служил на передовой
"Вернулся, слава богу". Мендель показала селфи с женихом, который служил на передовой
"Нам так повезло". Бекхэм обратился к 96-летней Елизавете II по случаю ее дня рождения
"Нам так повезло". Бекхэм обратился к 96-летней Елизавете II по случаю ее дня рождения
"Неуважаемые, вы недостойны быть гражданами Украины". Осадчая обратилась к Повалий, Лорак, Седоковой и другим звездам, замалчивающим войну
"Неуважаемые, вы недостойны быть гражданами Украины". Осадчая обратилась к Повалий, Лорак, Седоковой и другим звездам, замалчивающим войну
"Пожалуйста, помогите!" Могилевская обратилась к лидерам европейских стран от имени полка "Азов", защищающего Мариуполь
"Пожалуйста, помогите!" Могилевская обратилась к лидерам европейских стран от имени полка "Азов", защищающего Мариуполь
"Пусть мертвые дети из Мариуполя приходят к вам во снах!", "Позорище и стыд". Лолита возмутила сеть новым постом
"Пусть мертвые дети из Мариуполя приходят к вам во снах!", "Позорище и стыд". Лолита возмутила сеть новым постом
В Лос-Анджелесе появился мурал в поддержку Украины с изображением избитого Смитом Путина
В Лос-Анджелесе появился мурал в поддержку Украины с изображением избитого Смитом Путина
Фоззи из ТНМК: У меня мозг маловат, чтобы сказать: "Я знаю, как сделать, чтобы русский окончательно проиграл украинскому"
Фоззи из ТНМК: У меня мозг маловат, чтобы сказать: "Я знаю, как сделать, чтобы русский окончательно проиграл украинскому"
  "В России считают раз мы у них поем, значит, мы их люди". Кикабидзе высказался о "врагах России" и поддержавшей Путина Канделаки
  "В России считают – раз мы у них поем, значит, мы их люди". Кикабидзе высказался о "врагах России" и поддержавшей Путина Канделаки
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Скабеева понимает, что это пророчество". Коля Серга показал ролик о будущем России, который "зацепил" кремлевскую пропагандистку (182056)
2
"Лучше бы он тявкал, как пайеточный петух Басков, чем вот так высрался". Ефросинина высказалась о Киркорове (64703)
3
"Киевляне, как вы там? Движ есть или только концерты в поддержку Украины?" Сын Повалий заявил, что ищет работу, находясь за границей (40281)
4
"Любительница "русского мира", "Стыдоба". Тодоренко пожаловалась на негатив в соцсетях и проблемы с мужем (38929)
5
Жена Зеленского ответила, каково ее влияние на президента во время принятия решений (27532)
6
"Не ждите, когда война закончится, живите уже сегодня". Звезда "Сватов" Кошмал призвала к физической активности (25160)
7
"Это ее иголка в яйце". Ефросинина назвала уязвимое место Собчак, которое привело к краху ее личности (19140)
8
"Пусть мертвые дети из Мариуполя приходят к вам во снах!", "Позорище и стыд". Лолита возмутила сеть новым постом (13123)
 
 
 
 