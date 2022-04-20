Американский производитель дронов-камикадзе Switchblade подарил Украине 100 БПЛА-разведчиков

Quantix Recon – мощный и простой в использовании БПЛА, обеспечивающий быструю автоматическую разведку и сбор данных, отмечается на сайте AeroVironment Фото: AeroVironment / Facebook

Об этом сообщается на сайте американской компании 19 апреля.

Отмечается, что Quantix Recon будут предоставлены Украине независимо от других систем компании, которые уже поставляет правительство США.

Подаренные беспилотные авиационные системы будут отправлены в Украину на этой неделе, а за ними последуют другие поставки, подчеркнули в AeroVironment. Кроме того, услуги по оперативному обучению украинских операторов также будут предоставлены бесплатно.

"Это пожертвование предоставит операторам инструмент, который может летать незамеченным силами противника и не подвергаться влиянию радиочастотных глушителей, чтобы проводить точную и быструю разведку удаленных, недоступных областей динамично меняющегося поля боя", – отметил глава и исполнительный директор AeroVironment Вахид Наваби.

Как указано на сайте компании, Quantix Recon – мощный и простой в использовании БПЛА, обеспечивающий быструю автоматическую разведку и сбор данных без помощи рук. Задачи картографирования и разведки упрощаются благодаря полностью автоматизированным функциям взлета, полета и посадки.

Quantix Recon предоставляет точные и актуальные карты в течение нескольких минут, а встроенная система обработки передает изображения с географической привязкой в высоком разрешении на планшет пользователя, как только Quantix Recon приземляется – никаких других устройств, интернета или программного обеспечения не требуется.

Quantix Recon также превосходит традиционные квадрокоптеры по дальности и эффективности, подчеркнули в AeroVironment.

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