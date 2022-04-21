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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные "Иглой" сбили российский бомбардировщик в Харьковской области

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Неизвестно, выжили ли пилоты российского Су-34, так как самолет упал на подконтрольную РФ территорию, сообщили в ОМБр
Неизвестно, выжили ли пилоты российского Су-34, так как самолет упал на подконтрольную РФ территорию, сообщили в ОМБр
Фото: Минобороны России / Facebook

Военнослужащие 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный яр" сбили в Харьковской области российский бомбардировщик Су-34. Об этом 21 апреля сообщили глава Харьковской областной государственной (военной) администрации Олег Синегубов и пресс-служба ОМБр.

Самолет был сбит в районе Изюма, где сейчас продолжаются бои с российскими оккупантами, написал Синегубов в Telegram. 

Пресс-служба бригады проинформировала, что истребитель поразили советским переносным зенитно-ракетным комплексом "Игла".

"Самолет упал на оккупированную россиянами территорию. Выжили ли пилоты оккупационных войск, пока неизвестно", – отметили в ОМБр. 

https://www.facebook.com/93OMBr/posts/1824930327703749

Бойцы 93-й ОМБр на прошлой неделе сбили российский вертолет в Харьковской области, тоже "Иглой". "Шутим между собой, что сбили российский вертолет примерной стоимостью $15 млн оружием за $100, за которое заплатили еще при советах", – отмечали в командовании "Восток", рассказывая об уничтожении вражеского летательного аппарата. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Генерального штаба ВСУ на утро 21 апреля, общие потери РФ за 50 дней вторжения в Украину составили около 21 тыс. человек, 829 танков, 172 самолета, 151 вертолет и сотни единиц другой техники.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: самолет, Харьковская область, истребители, война России против Украины, бомбардировщики, Олег Синегубов
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