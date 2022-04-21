Украинские военные "Иглой" сбили российский бомбардировщик в Харьковской области

Самолет был сбит в районе Изюма, где сейчас продолжаются бои с российскими оккупантами, написал Синегубов в Telegram.
Пресс-служба бригады проинформировала, что истребитель поразили советским переносным зенитно-ракетным комплексом "Игла".
"Самолет упал на оккупированную россиянами территорию. Выжили ли пилоты оккупационных войск, пока неизвестно", – отметили в ОМБр.
Бойцы 93-й ОМБр на прошлой неделе сбили российский вертолет в Харьковской области, тоже "Иглой". "Шутим между собой, что сбили российский вертолет примерной стоимостью $15 млн оружием за $100, за которое заплатили еще при советах", – отмечали в командовании "Восток", рассказывая об уничтожении вражеского летательного аппарата.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Генерального штаба ВСУ на утро 21 апреля, общие потери РФ за 50 дней вторжения в Украину составили около 21 тыс. человек, 829 танков, 172 самолета, 151 вертолет и сотни единиц другой техники.