Украинские военные "Иглой" сбили российский бомбардировщик в Харьковской области

Неизвестно, выжили ли пилоты российского Су-34, так как самолет упал на подконтрольную РФ территорию, сообщили в ОМБр Фото: Минобороны России / Facebook

Самолет был сбит в районе Изюма, где сейчас продолжаются бои с российскими оккупантами, написал Синегубов в Telegram.

Пресс-служба бригады проинформировала, что истребитель поразили советским переносным зенитно-ракетным комплексом "Игла".

"Самолет упал на оккупированную россиянами территорию. Выжили ли пилоты оккупационных войск, пока неизвестно", – отметили в ОМБр.

Бойцы 93-й ОМБр на прошлой неделе сбили российский вертолет в Харьковской области, тоже "Иглой". "Шутим между собой, что сбили российский вертолет примерной стоимостью $15 млн оружием за $100, за которое заплатили еще при советах", – отмечали в командовании "Восток", рассказывая об уничтожении вражеского летательного аппарата.

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