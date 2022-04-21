ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В войне против Украины погибло уже около 21 тыс. российских оккупантов – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
РФ потеряла в войне против Украины уже 829 танков
РФ потеряла в войне против Украины уже 829 танков
Фото: EPA

Потери среди личного российских оккупантов в войне против Украины достигли около 21 тыс. военных. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook 21 апреля.

Другие потери составили:

  • танки – 829;
  • боевые бронированные машины – 2118;
  • артиллерийские системы – 393;
  • РСЗО – 136;
  • средства ПВО – 67;
  • самолеты – 172;
  • вертолеты – 151;
  • автомобильная техника – 1508;
  • корабли/катера – 8;
  • цистерны с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 166;
  • специальная техника – 27;
  • пусковые установки ОТРК – 4.

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/299547459025006

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называет ее "спецоперацией".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, танки, вертолет, ПВО, РСЗО, самолеты, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ничего нового". Макаревич рассказал о запрете концертов "Машины времени" в России
Цимбалюк: Тодоренко – это дно. Сабуров выставил себя дураком перед всем миром
Цимбалюк: Тодоренко – это дно. Сабуров выставил себя дураком перед всем миром
"Песня легла на душу". Ребрик с дочерьми спела "Ой, у лузі червона калина"
"Песня легла на душу". Ребрик с дочерьми спела "Ой, у лузі червона калина"
  "Посвящается нашим храбрых украинским друзьям". Florence and the Machine выпустили клип, снятый в Киеве. Видео
  "Посвящается нашим храбрых украинским друзьям". Florence and the Machine выпустили клип, снятый в Киеве. Видео
Огневич отреагировала на лишение ее звания заслуженной артистки Крыма
Огневич отреагировала на лишение ее звания заслуженной артистки Крыма
  Кикабидзе: Могу на 100% сказать Путин свою страну погубил. Он свою Родину не любит
  Кикабидзе: Могу на 100% сказать – Путин свою страну погубил. Он свою Родину не любит
В черном пальто с двумя белыми пони. Королевский дворец обнародовал новое фото Елизаветы II по случаю ее 96-летия
В черном пальто с двумя белыми пони. Королевский дворец обнародовал новое фото Елизаветы II по случаю ее 96-летия
Комаров о многолетнем запрете на въезд в РФ: Только на пенсии будет шанс поснимать дикие племена в болотах Подмосковья. Идиоты, нет слов
Комаров о многолетнем запрете на въезд в РФ: Только на пенсии будет шанс поснимать дикие племена в болотах Подмосковья. Идиоты, нет слов
Санина спела в Румынии украинский гимн перед футбольным матчем в поддержку Украины. Видео
Санина спела в Румынии украинский гимн перед футбольным матчем в поддержку Украины. Видео
  Данилко о запретном списке на въезд в РФ: Что мне там смотреть? Единственное на похоронах Путина не смогу быть
  Данилко о запретном списке на въезд в РФ: Что мне там смотреть? Единственное – на похоронах Путина не смогу быть
Потап прокомментировал запрет на въезд в РФ ему и Каменских до 2072 года
Потап прокомментировал запрет на въезд в РФ ему и Каменских до 2072 года
Дорн отправляется в тур по Европе с благотворительными концертами в поддержку Украины
Дорн отправляется в тур по Европе с благотворительными концертами в поддержку Украины
"По сути своей это биомусор". Мозговая дала определение российской оппозиции и рассказала, где все адекватные россияне
"По сути своей это биомусор". Мозговая дала определение российской оппозиции и рассказала, где все адекватные россияне
Джамала, Комаров, Вакарчук и Комаровский. Российские СМИ опубликовали список украинских знаменитостей, которым запрещен въезд в РФ на 50 лет
Джамала, Комаров, Вакарчук и Комаровский. Российские СМИ опубликовали список украинских знаменитостей, которым запрещен въезд в РФ на 50 лет
"Готовились к пенсиям на Лазурном берегу, а их ждут в Гааге на скамье подсудимых". Роднянский рассказал о "негативной селекции" элит в РФ
"Готовились к пенсиям на Лазурном берегу, а их ждут в Гааге на скамье подсудимых". Роднянский рассказал о "негативной селекции" элит в РФ
  Бадоев: Я один из тех, кто делал все, чтобы стереть между Украиной и Россией культурные границы. Теперь понимаю, насколько это ужасно
  Бадоев: Я один из тех, кто делал все, чтобы стереть между Украиной и Россией культурные границы. Теперь понимаю, насколько это ужасно
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Скабеева понимает, что это пророчество". Коля Серга показал ролик о будущем России, который "зацепил" кремлевскую пропагандистку (140997)
2
"Больше не могу сочувствовать погибшим воинам". alyona alyona заявила, что уезжает из Украины (77080)
3
"Я люблю Россию". Друг Ани Лорак, певец Лазарев вернулся в Instagram и рассказал о "злости и русофобии" (53035)
4
"Лучше бы он тявкал, как пайеточный петух Басков, чем вот так высрался". Ефросинина высказалась о Киркорове (38507)
5
"Любительница "русского мира", "Стыдоба". Тодоренко пожаловалась на негатив в соцсетях и проблемы с мужем (37504)
6
"Киевляне, как вы там? Движ есть или только концерты в поддержку Украины?" Сын Повалий заявил, что ищет работу, находясь за границей (31907)
7
Жена Зеленского ответила, каково ее влияние на президента во время принятия решений (25442)
8
"Не ждите, когда война закончится, живите уже сегодня". Звезда "Сватов" Кошмал призвала к физической активности (20797)
 
 
 
 