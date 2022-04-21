В войне против Украины погибло уже около 21 тыс. российских оккупантов – Генштаб ВСУ

РФ потеряла в войне против Украины уже 829 танков Фото: EPA

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называет ее "спецоперацией".

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter