В результате обстрелов в Николаеве ночью погиб один человек, двое получили ранения – Ким

"Обстрелы у нас произошли. Последствия мы ликвидируем. Один человек погиб на операционном столе, не спасли, из трех, которые были ранены", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в Николаевской области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось.

18 апреля оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами, погибло пять человек, еще 15 ранены. В тот же день стало известно, что артиллеристы ВСУ разбили колонну техники российских оккупантов вблизи Вознесенска Николаевской области. В ночь на 19 апреля оккупанты обстреляли Николаев из артиллерии.