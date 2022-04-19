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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские захватчики готовят ряд псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины – ГУР Минобороны

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Согласно данным опроса, трое из четырех жителей Херсона отрицательно относятся к созданию оккупантами так называемой "ХНР"
Согласно данным опроса, трое из четырех жителей Херсона отрицательно относятся к созданию оккупантами так называемой "ХНР"
Фото: Людмила Денісова / Fаcebook

Российские военные готовят ряд так называемых референдумов на временно захваченных территориях Украины для "легализации" оккупационных администраций. Об этом 19 апреля в Facebook сообщило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

"На оккупированной территории Херсонской области печатают бюллетени, бланки, брошюры, плакаты и буклеты для проведения голосования на "референдуме" по созданию очередной псевдореспублики "ХНР" и признанию оккупационных властей. Для этого привлечены мощности типографии в городе Новая Каховка (ул. Горького, 5а)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что реального голосования не будет – оккупанты его оформят с помощью паспортных данных, собранных при получении "гуманитарной помощи".

По информации ГУР, псевдореферендум по избранию мэра и административного присоединения к оккупированному Крыму готовится также в городе Снегиревка (Николаевская область).

"Жителей призывают в назначенное время прийти на участки. Мероприятие организуют пророссийски настроенные глава местного совета Татьяна Мезина и бывший глава Александр Ларченко", – подчеркивается в сообщении.

В то же время в оккупированной Снегуровке Запорожской области оккупанты начали перепись лиц пенсионного возраста.

"Россияне анонсируют установление до 1 сентября российской администрации, открытие отделения "Почты России", запуск мобильной связи и интернет-услуг от российских провайдеров, введение в обращение российских рублей. Есть информация о начале оформления российских паспортов, в том числе заграничных", – резюмировали в ГУР.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/295027096142051

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного вторжения в Украину 24 февраля российские войска захватили часть Херсонской и Запорожской областей.

16 апреля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в период с 1-го по 10 мая российские оккупанты собираются проводить на захваченной ими территории Херсонской области псевдореферендум о создании так называемой "ХНР".

Согласно опросу, проведенному с 15-го по 17 апреля компанией Active Group, трое из четырех жителей Херсона отрицательно относятся к созданию оккупантами так называемой "ХНР".

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