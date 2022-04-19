Создание оккупантами так называемого "ХНР" не поддерживают почти 76% жителей Херсона – опрос

"Идею "создания ХНР" поддерживают 13,3%, в то время как против нее выступают 75,8% опрошенных. "Трудно ответить" на поставленный вопрос для 11% респондентов", – сказано в отчете.

В частности, вариант ответа "категорически не поддерживаю" выбрали 72,5% опрошенных, "полностью поддерживаю" – 5,5%.

Скриншот: activegroup.com.ua

Социологическое исследование проводилось с 15-го по 17 апреля комбинированным методом: телефонный опрос и самозаполнение анкет. Опрошено 600 респондентов. Погрешность выборки не превышает 4%.

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