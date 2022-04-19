Создание оккупантами так называемого "ХНР" не поддерживают почти 76% жителей Херсона – опрос

"Идею "создания ХНР" поддерживают 13,3%, в то время как против нее выступают 75,8% опрошенных. "Трудно ответить" на поставленный вопрос для 11% респондентов", – сказано в отчете.
В частности, вариант ответа "категорически не поддерживаю" выбрали 72,5% опрошенных, "полностью поддерживаю" – 5,5%.
Социологическое исследование проводилось с 15-го по 17 апреля комбинированным методом: телефонный опрос и самозаполнение анкет. Опрошено 600 респондентов. Погрешность выборки не превышает 4%.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После массового вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, оккупанты захватили часть Херсонской области, в том числе областной центр.
Несмотря на оккупацию, в ряде населенных пунктов региона прошли проукраинские митинги, в частности – в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке.
16 апреля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в период с 1-го по 10 мая российские оккупанты собираются проводить на захваченной ими территории Херсонской области так называемый референдум о создании так называемой "ХНР".