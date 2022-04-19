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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Создание оккупантами так называемого "ХНР" не поддерживают почти 76% жителей Херсона – опрос

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Категорически "создание ХНР" не поддерживают 72,5% опрошенных
Категорически "создание ХНР" не поддерживают 72,5% опрошенных
Фото: Людмила Денісова / Fаcebook

Трое из четырех жителей оккупированного российскими войсками Херсона отрицательно относятся к созданию оккупантами так называемой "ХНР". Об этом свидетельствует социологическое исследование, проведенное в апреле компанией Active Group и опубликованное 19 апреля.

"Идею "создания ХНР" поддерживают 13,3%, в то время как против нее выступают 75,8% опрошенных. "Трудно ответить" на поставленный вопрос для 11% респондентов", – сказано в отчете.

В частности, вариант ответа "категорически не поддерживаю" выбрали 72,5% опрошенных, "полностью поддерживаю" – 5,5%.

Скриншот: activegroup.com.ua
Скриншот: activegroup.com.ua

Социологическое исследование проводилось с 15-го по 17 апреля комбинированным методом: телефонный опрос и самозаполнение анкет. Опрошено 600 респондентов. Погрешность выборки не превышает 4%.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После массового вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, оккупанты захватили часть Херсонской области, в том числе областной центр.

Несмотря на оккупацию, в ряде населенных пунктов региона прошли проукраинские митинги, в частности – в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке.

16 апреля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в период с 1-го по 10 мая российские оккупанты собираются проводить на захваченной ими территории Херсонской области так называемый референдум о создании так называемой "ХНР".

Теги: Херсон, война, оккупация, исследование, ХНР, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, население, российские оккупанты
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