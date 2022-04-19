Мэр Херсона попросил разъяснить, как горсовету работать в российской оккупации. Колыхаеву ответили в ОВА

Колыхаев (на фото) за разъяснениями обратился к Зеленскому, Ермаку, Верещук и Лагуте Фото: miskrada.kherson.ua

"Прошу в кратчайшие сроки предоставить разъяснение (рекомендации) относительно действий Херсонского горсовета, его исполнительных органов, а также должностных лиц органа местного самоуправления... в случае попыток установления на территории общины, областного центра, области военными подразделениями РФ власти агрессора, изменения флага, введения "рублевой зоны", – говорится в обращении.

В частности, Колыхаев попросил максимально конкретизировать действия должностных лиц "во избежание неоднозначной трактовки действующих норм", что может служить основанием для их привлечения к ответственности, в следующих случаях:

написания должностными лицами и работниками заявлений относительно: увольнения, перевода на удаленный режим работы с изменением соответственно места расположения админздания горсовета, должностных обязанностей и права подписи распорядительных, финансовых и других документов;

исполнения полномочий руководителями коммунальных предприятий, учредителем которых является горсовет, членами исполкома, главами районных советов в Херсоне, старостами;

прекращения работы управления государственной казначейской службы Украины в Херсонской области (прекращение выплат пенсий, соцвыплат, заработных плат) и функционирования предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов общины (газо-, водо-, электроснабжение, вывоз мусора и так далее).

Колыхаев отметил, что Херсон находится в осаде российских оккупантов, а госорганы Украины "прекратили осуществление своих полномочий".

Свое обращение мэр Херсона адресовал президенту Украины Владимиру Зеленскому, главе Офиса президента (ОПУ) Андрею Ермаку, вице-премьер-министру – министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирине Верещук и главе Херсонской областной военной администрации (ОВА) Геннадию Лагуте.

Колыхаеву ответил Лагута, его цитирует НВ.

"В случае ощущения вами и членами вашей семьи, а также подчиненными и их семьями угрозы жизни необходимо изменить местонахождение во избежание возможности захвата в плен вас или членов вашей семьи. При этом продолжить свои должностные обязанности и обеспечивать функционирование всех коммунальных служб городской территориальной общины. Не писать ни вам, ни вашим подчиненным заявления об увольнении с занимаемых должностей и так далее", – указал руководитель ОВА, добавив инструкцию.

Так, согласно документу, сельский, поселковый, городской голова обязан:

организовать обеспечение жителей общины услугами критической инфраструктуры;

изъять под личное хранение печати и электронные подписи должностных лиц соответствующего совета, а также уничтожить документы с личными данными работников аппарата совета, исполкома и коммунальных предприятий;

публично заявить о поддержке Вооруженных сил Украины и стремлении к победе Украины;

изменить собственное местонахождение по согласованию с главой ОВА во избежание возможности захвата в плен его или членов его семьи.

В то же время глава ОВА обязан:

создать сельскому, поселковому, городскому голове все возможности для выполнения возложенных на него настоящей инструкцией обязанностей;

организовать по обращению сельского, поселкового, городского головы вывоз его семьи с территорий, которые могут быть временно оккупированы;

обеспечить вывоз с территории общины, из которой временно отходят Вооруженные силы Украины, сельского, поселкового, городского головы и документации, определенной им, печатей, ключей доступа к электронным ресурсам общины и правоучредительным документам о жизнедеятельности общины.

В инструкции также говорится, что сельский, поселковый, городской голова обязан "не допустить никакой собственной зависимости от врага, включая захват в плен себя или членов его семьи". При этом он "должен приложить все усилия для максимального обеспечения жителей общины критической инфраструктурой в период временной оккупации и максимально быстрого ее восстановления после возвращения территории под контроль Украины".

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