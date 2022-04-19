Мэр Херсона попросил разъяснить, как горсовету работать в российской оккупации. Колыхаеву ответили в ОВА

"Прошу в кратчайшие сроки предоставить разъяснение (рекомендации) относительно действий Херсонского горсовета, его исполнительных органов, а также должностных лиц органа местного самоуправления... в случае попыток установления на территории общины, областного центра, области военными подразделениями РФ власти агрессора, изменения флага, введения "рублевой зоны", – говорится в обращении.
В частности, Колыхаев попросил максимально конкретизировать действия должностных лиц "во избежание неоднозначной трактовки действующих норм", что может служить основанием для их привлечения к ответственности, в следующих случаях:
Колыхаев отметил, что Херсон находится в осаде российских оккупантов, а госорганы Украины "прекратили осуществление своих полномочий".
Свое обращение мэр Херсона адресовал президенту Украины Владимиру Зеленскому, главе Офиса президента (ОПУ) Андрею Ермаку, вице-премьер-министру – министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирине Верещук и главе Херсонской областной военной администрации (ОВА) Геннадию Лагуте.
Колыхаеву ответил Лагута, его цитирует НВ.
"В случае ощущения вами и членами вашей семьи, а также подчиненными и их семьями угрозы жизни необходимо изменить местонахождение во избежание возможности захвата в плен вас или членов вашей семьи. При этом продолжить свои должностные обязанности и обеспечивать функционирование всех коммунальных служб городской территориальной общины. Не писать ни вам, ни вашим подчиненным заявления об увольнении с занимаемых должностей и так далее", – указал руководитель ОВА, добавив инструкцию.
Так, согласно документу, сельский, поселковый, городской голова обязан:
В то же время глава ОВА обязан:
В инструкции также говорится, что сельский, поселковый, городской голова обязан "не допустить никакой собственной зависимости от врага, включая захват в плен себя или членов его семьи". При этом он "должен приложить все усилия для максимального обеспечения жителей общины критической инфраструктурой в период временной оккупации и максимально быстрого ее восстановления после возвращения территории под контроль Украины".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Херсон временно оккупирован российскими войсками с начала марта.
В первые дни после захвата города российские военные пытались раздавать "гуманитарную помощь", но жители Херсона ее не приняли. Вместо этого они вышли на площадь с украинскими флагами. На протяжении марта тысячи людей почти каждый день выходили на патриотические митинги, хотя оккупанты пытались их разгонять. Так, 21 марта российские войска открыли огонь по мирным демонстрантам, один мужчина получил ранение.
16 апреля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в период с 1-го по 10 мая российские оккупанты собираются проводить на захваченной ими территории Херсонской области псевдореферендум о создании так называемой "ХНР".
Согласно опросу, проведенному с 15-го по 17 апреля компанией Active Group, трое из четырех жителей Херсона отрицательно относятся к созданию оккупантами так называемой "ХНР".