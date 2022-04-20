На херсонском направлении оккупанты пытаются наступать в сторону Николаева – Арестович

Об этом на брифинге 20 апреля, который транслировался в Facebook Офиса президента Украины (ОПУ), сообщил советник главы ОПУ Алексей Арестович.

"Что касается херсонского направления, противник, я так понимаю, под мощным руководством нового руководителя операции генерала [Александра] Дворникова, меня смех душит просто, пытается наступать с задачей выйти на границы Херсонской области, даже находящиеся на правом берегу в сторону Николаева", – сказал Арестович.

По его словам, оккупанты обстреливают Николаевскую область, чтобы заставить ВСУ бороться с артиллерией противника – "искать их, но не наступать".

"Но мы там ведем отдельные, осторожные, взвешенные, но тактические действия для того, чтобы разгромить группировку противника на правом берегу", – отметил советник главы ОПУ.

По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, российские войска находятся на расстоянии 20–30 км от города.

"Там происходят сейчас бои на уровне Александровка – Станислав, это между Херсонской и Николаевской областью. Пока бои, скажем так, на месте находятся уже около недели. Что касается самого города, мы окапываемся, понятное дело, что готовимся к возможной войне городской. Поэтому нас будет сложно взять", – подчеркнул Сенкевич в эфире телеканала "Белсат", он опубликовал видеозапись на своей странице в Facebook.

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