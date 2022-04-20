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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На херсонском направлении оккупанты пытаются наступать в сторону Николаева – Арестович

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Российские военные пытаются наступать в сторону Николаева, сказал Арестович
Российские военные пытаются наступать в сторону Николаева, сказал Арестович
Фото: president.gov.ua

Российские оккупационные войска пытаются выйти на административные границы Херсонской области.

Об этом на брифинге 20 апреля, который транслировался в Facebook Офиса президента Украины (ОПУ), сообщил советник главы ОПУ Алексей Арестович.

"Что касается херсонского направления, противник, я так понимаю, под мощным руководством нового руководителя операции генерала [Александра] Дворникова, меня смех душит просто, пытается наступать с задачей выйти на границы Херсонской области, даже находящиеся на правом берегу в сторону Николаева", – сказал Арестович.

По его словам, оккупанты обстреливают Николаевскую область, чтобы заставить ВСУ бороться с артиллерией противника – "искать их, но не наступать".

"Но мы там ведем отдельные, осторожные, взвешенные, но тактические действия для того, чтобы разгромить группировку противника на правом берегу", – отметил советник главы ОПУ.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1051444429101395/

По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, российские войска находятся на расстоянии 20–30 км от города.

"Там происходят сейчас бои на уровне Александровка – Станислав, это между Херсонской и Николаевской областью. Пока бои, скажем так, на месте находятся уже около недели. Что касается самого города, мы окапываемся, понятное дело, что готовимся к возможной войне городской. Поэтому нас будет сложно взять", – подчеркнул Сенкевич в эфире телеканала "Белсат", он опубликовал видеозапись на своей странице в Facebook.

https://www.facebook.com/SenkevichNikolaev/videos/389027813084528/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в Николаевской области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось.

18 апреля оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами, погибло пять человек, еще 15 ранены. В тот же день стало известно, что артиллеристы ВСУ разбили колонну техники российских оккупантов вблизи Вознесенска Николаевской области. В ночь на 19 апреля оккупанты обстреляли Николаев из артиллерии.

16 апреля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что в период с 1-го по 10 мая российские оккупанты собираются проводить на захваченной ими территории Херсонской области псевдореферендум о создании так называемой "ХНР".

Теги: Россия, Украина, Николаев, Херсонская область, Николаевская область, Александровка, артиллерия, вторжение, Алексей Арестович, советник, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, Александр Сенкевич, Офис президента Украины, брифинг, мэр, российские оккупанты
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