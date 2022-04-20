На херсонском направлении оккупанты пытаются наступать в сторону Николаева – Арестович

Об этом на брифинге 20 апреля, который транслировался в Facebook Офиса президента Украины (ОПУ), сообщил советник главы ОПУ Алексей Арестович.
"Что касается херсонского направления, противник, я так понимаю, под мощным руководством нового руководителя операции генерала [Александра] Дворникова, меня смех душит просто, пытается наступать с задачей выйти на границы Херсонской области, даже находящиеся на правом берегу в сторону Николаева", – сказал Арестович.
По его словам, оккупанты обстреливают Николаевскую область, чтобы заставить ВСУ бороться с артиллерией противника – "искать их, но не наступать".
"Но мы там ведем отдельные, осторожные, взвешенные, но тактические действия для того, чтобы разгромить группировку противника на правом берегу", – отметил советник главы ОПУ.
По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, российские войска находятся на расстоянии 20–30 км от города.
"Там происходят сейчас бои на уровне Александровка – Станислав, это между Херсонской и Николаевской областью. Пока бои, скажем так, на месте находятся уже около недели. Что касается самого города, мы окапываемся, понятное дело, что готовимся к возможной войне городской. Поэтому нас будет сложно взять", – подчеркнул Сенкевич в эфире телеканала "Белсат", он опубликовал видеозапись на своей странице в Facebook.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия атаковала Николаев с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
16 марта глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в Николаевской области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось.
18 апреля оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами, погибло пять человек, еще 15 ранены. В тот же день стало известно, что артиллеристы ВСУ разбили колонну техники российских оккупантов вблизи Вознесенска Николаевской области. В ночь на 19 апреля оккупанты обстреляли Николаев из артиллерии.
16 апреля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что в период с 1-го по 10 мая российские оккупанты собираются проводить на захваченной ими территории Херсонской области псевдореферендум о создании так называемой "ХНР".