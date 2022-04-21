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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли из "Ураганов" Зеленодольск – глава Днепропетровской ОВА

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Ночь в Днепропетровской области прошла под сигналы воздушной тревоги, отметил Резниченко
Ночь в Днепропетровской области прошла под сигналы воздушной тревоги, отметил Резниченко
Фото: Минобороны России / Facebook

Российские оккупационные войска обстреляли из РСЗО "Ураган" Зеленодольск. Об этом 21 апреля в Facebook сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

"Ночь прошла под сигналы воздушной тревоги. Оккупанты обстреляли из "Ураганов" Зеленодольск. Людей и дома не задело. Попали по коммуникациям и оставили город без света и воды. На данный момент специалисты все восстановили – вода и электричество есть. Теперь у нас все нормально", – написал он.

https://www.facebook.com/Valentyn.Reznichenko/posts/357140809781293

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул отметил в видеообращении, опубликованном в Facebook поздно вечером 20 апреля, что оккупанты обстреляли Зеленодольск и село Великая Костромка Криворожского района.

https://www.facebook.com/OleksandrVilkul/videos/6073711026018009/

Утром 21 апреля Вилкул сообщил в Facebook, что в Зеленодольске "за ночь восстановлено водоснабжение, канализация, подача электричества частично".

"Много перебито линий. Работают энергетики", – подчеркнул глава военной администрации Кривого Рога.

https://www.facebook.com/OleksandrVilkul/posts/574257037401832

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область. В частности, 2 апреля ракетный удар был совершен по Кривому рогу, "прилетело" на автозаправку, сообщал Резниченко. 19 апреля оккупанты обстреляли из РСЗО и артиллерии населенные пункты Криворожского района – Зеленодольск, Марьянское, Великая Костромка.

26 марта в Генштабе ВСУ отмечали, что основные усилия сил обороны сосредоточены на недопущении продвижения противника по направлениям на Кривой Рог, Запорожье и обороне города Николаев.

Защищаться от российских оккупантов Кривому Рогу помогают промышленные предприятия города, говорил Вилкул 12 апреля.

Теги: Россия, Украина, Александр Вилкул, Кривой Рог, электричество, водоснабжение, Днепропетровская область, РСЗО, обстрелы, Днепропетровская ОГА, Валентин Резниченко, война России против Украины, канализация, российские оккупанты
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