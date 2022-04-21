Оккупанты обстреляли из "Ураганов" Зеленодольск – глава Днепропетровской ОВА

"Ночь прошла под сигналы воздушной тревоги. Оккупанты обстреляли из "Ураганов" Зеленодольск. Людей и дома не задело. Попали по коммуникациям и оставили город без света и воды. На данный момент специалисты все восстановили – вода и электричество есть. Теперь у нас все нормально", – написал он.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул отметил в видеообращении, опубликованном в Facebook поздно вечером 20 апреля, что оккупанты обстреляли Зеленодольск и село Великая Костромка Криворожского района.

Утром 21 апреля Вилкул сообщил в Facebook, что в Зеленодольске "за ночь восстановлено водоснабжение, канализация, подача электричества частично".

"Много перебито линий. Работают энергетики", – подчеркнул глава военной администрации Кривого Рога.

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