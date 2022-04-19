Российские оккупанты обстреляли населенные пункты возле Кривого Рога

"Ночью орки массово обстреляли из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии населенные пункты Криворожского района: Зеленодольск, Марьянское, Велика Костромка и другие", – написал он.
По словам Вилкула, в результате обстрелов "есть разрушения частных домов и многоквартирного сектора".
"Жертв нет", – резюмировал руководитель военной администрации Кривого Рога.
Глава Днепропетровской областной государственной (военной) администрации (ОВА) Валентин Резниченко отметил в Facebook, что российские военные обстреляли Зеленодольскую общину.
"Ночь была тревожной. Оккупанты снова обстреляли из "Градов" Зеленодольскую общину. Есть разрушения домов. Людей не задело. Сейчас все нормально", – подчеркнул руководитель ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область. В частности, 2 апреля ракетный удар был совершен по Кривому рогу, "прилетело" на автозаправку, сообщал Резниченко.
26 марта в Генштабе ВСУ отмечали, что основные усилия сил обороны сосредоточены на недопущении продвижения противника по направлениям на Кривой Рог, Запорожье и обороне города Николаев.
Защищаться от российских оккупантов Кривому Рогу помогают промышленные предприятия города, говорил Вилкул 12 апреля.