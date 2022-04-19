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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты обстреляли населенные пункты возле Кривого Рога

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В результате обстрелов оккупантов "есть разрушения частных домов и многоквартирного сектора" в Криворожском районе, отметил Вилкул (фото иллюстративное)
В результате обстрелов оккупантов "есть разрушения частных домов и многоквартирного сектора" в Криворожском районе, отметил Вилкул (фото иллюстративное)
Фото: Валентин Резніченко / Facebook

Российские оккупационные войска из РСЗО и артиллерии обстреляли населенные пункты Криворожского района. Об этом 19 апреля в Facebook сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Ночью орки массово обстреляли из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии населенные пункты Криворожского района: Зеленодольск, Марьянское, Велика Костромка и другие", – написал он.

По словам Вилкула, в результате обстрелов "есть разрушения частных домов и многоквартирного сектора".

"Жертв нет", – резюмировал руководитель военной администрации Кривого Рога.

https://www.facebook.com/OleksandrVilkul/posts/572798244214378

Глава Днепропетровской областной государственной (военной) администрации (ОВА) Валентин Резниченко отметил в Facebook, что российские военные обстреляли Зеленодольскую общину.

"Ночь была тревожной. Оккупанты снова обстреляли из "Градов" Зеленодольскую общину. Есть разрушения домов. Людей не задело. Сейчас все нормально", – подчеркнул руководитель ОВА.

https://www.facebook.com/Valentyn.Reznichenko/posts/355943223234385

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область. В частности, 2 апреля ракетный удар был совершен по Кривому рогу, "прилетело" на автозаправку, сообщал Резниченко.

26 марта в Генштабе ВСУ отмечали, что основные усилия сил обороны сосредоточены на недопущении продвижения противника по направлениям на Кривой Рог, Запорожье и обороне города Николаев.

Защищаться от российских оккупантов Кривому Рогу помогают промышленные предприятия города, говорил Вилкул 12 апреля.

Теги: Россия, Украина, Александр Вилкул, Кривой Рог, Днепропетровская область, РСЗО, артиллерия, жертвы, ВСУ, обстрелы, Днепропетровская ОГА, Валентин Резниченко, война России против Украины, разрушения, население, российские военные, российские оккупанты
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