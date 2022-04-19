Российские оккупанты обстреляли населенные пункты возле Кривого Рога

В результате обстрелов оккупантов "есть разрушения частных домов и многоквартирного сектора" в Криворожском районе, отметил Вилкул (фото иллюстративное) Фото: Валентин Резніченко / Facebook

"Ночью орки массово обстреляли из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии населенные пункты Криворожского района: Зеленодольск, Марьянское, Велика Костромка и другие", – написал он.

По словам Вилкула, в результате обстрелов "есть разрушения частных домов и многоквартирного сектора".

"Жертв нет", – резюмировал руководитель военной администрации Кривого Рога.

Глава Днепропетровской областной государственной (военной) администрации (ОВА) Валентин Резниченко отметил в Facebook, что российские военные обстреляли Зеленодольскую общину.

"Ночь была тревожной. Оккупанты снова обстреляли из "Градов" Зеленодольскую общину. Есть разрушения домов. Людей не задело. Сейчас все нормально", – подчеркнул руководитель ОВА.

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