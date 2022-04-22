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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Попытка новой аннексии со стороны РФ сделает ее настолько бедной, какой она не была со времен после 1917 года – Зеленский

Зеленский: Никакие "ХНР" не пройдут
Зеленский: Никакие "ХНР" не пройдут
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты собирают личные данные жителей южных регионов Украины с целью фальсификации "референдума". Об этом он сказал в обращении по итогам 21 апреля, опубликованном Офисом президента.

Зеленский отметил, что на юге и востоке Украины оккупанты продолжают делать все, чтобы у них были основания "говорить хотя бы о каких-то победах": накапливают силы, загоняют в Украину новые батальонные тактические группы, пытаются начать "мобилизацию" в оккупированных районах Украины.

"Ни один из этих шагов не поможет России в войне против нашего государства. Они могут только оттягивать неизбежное. Время, когда захватчикам придется уйти с нашей территории. В том числе – из Мариуполя. Город, который продолжает сопротивление России. Несмотря на все, что об этом говорят оккупанты", – заявил президент.

Он призвал жителей Херсонской и Запорожской областей очень внимательно относиться к тому, какую информацию о себе они дают захватчикам.

"И если они просят вас заполнить какие-то анкеты, оставить где ваши паспортные данные, то знайте: это не для того, чтобы вам помочь. Не для того, чтобы просто "переписать" людей, живущих на определенной территории, как они говорят. Нет. И не для того, чтобы дать вам какую-нибудь гуманитарную помощь. Это для того, чтобы реально сфальсифицировать на вашей земле так называемый референдум, если поступит команда из Москвы реально устроить такой спектакль. И это – реальность", – сказал Зеленский.

Он попросил жителей этих регионов быть осторожными.

"Хочу сразу сказать: никакие "ХНР" не пройдут. Если кому-то хочется еще новой аннексии, это может привести разве что к новым мощным санкционным ударам по России. Вы оставите свою страну настолько бедной, насколько бедной Россия не была со времен гражданской войны после 1917 года. Так что лучше сейчас – ищите мира", – предупредил президент Украины.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1621553231556523/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину, которое началось 24 февраля, российские войска захватили часть Херсонской и Запорожской областей.

В ряде населенных пунктов Херсонской области прошли проукраинские митинги, в частности – в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке.

9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих украинцев.

16 апреля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что в период с 1-го по 10 мая российские оккупанты собираются проводить на захваченной ими территории Херсонской области псевдореферендум о создании так называемой "ХНР".

Советник главы ОП Алексей Арестович советовал украинцам в случае принудительной мобилизации оккупантами прятаться, покидать территорию, если это возможно, а если все же призвали – переходить на украинскую сторону с оружием в руках.

Теги: санкции, референдум, Херсонская область, мобилизация, аннексия, Запорожская область, ХНР, Владимир Зеленский, война России против Украины, российские оккупанты
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