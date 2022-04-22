Попытка новой аннексии со стороны РФ сделает ее настолько бедной, какой она не была со времен после 1917 года – Зеленский

Зеленский отметил, что на юге и востоке Украины оккупанты продолжают делать все, чтобы у них были основания "говорить хотя бы о каких-то победах": накапливают силы, загоняют в Украину новые батальонные тактические группы, пытаются начать "мобилизацию" в оккупированных районах Украины.

"Ни один из этих шагов не поможет России в войне против нашего государства. Они могут только оттягивать неизбежное. Время, когда захватчикам придется уйти с нашей территории. В том числе – из Мариуполя. Город, который продолжает сопротивление России. Несмотря на все, что об этом говорят оккупанты", – заявил президент.

Он призвал жителей Херсонской и Запорожской областей очень внимательно относиться к тому, какую информацию о себе они дают захватчикам.

"И если они просят вас заполнить какие-то анкеты, оставить где ваши паспортные данные, то знайте: это не для того, чтобы вам помочь. Не для того, чтобы просто "переписать" людей, живущих на определенной территории, как они говорят. Нет. И не для того, чтобы дать вам какую-нибудь гуманитарную помощь. Это для того, чтобы реально сфальсифицировать на вашей земле так называемый референдум, если поступит команда из Москвы реально устроить такой спектакль. И это – реальность", – сказал Зеленский.

Он попросил жителей этих регионов быть осторожными.

"Хочу сразу сказать: никакие "ХНР" не пройдут. Если кому-то хочется еще новой аннексии, это может привести разве что к новым мощным санкционным ударам по России. Вы оставите свою страну настолько бедной, насколько бедной Россия не была со времен гражданской войны после 1917 года. Так что лучше сейчас – ищите мира", – предупредил президент Украины.

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