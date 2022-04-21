Арестович рассказал, что делать жителям Херсонской области в случае принудительной "мобилизации" оккупантами

Об этом 21 апреля на брифинге, который транслировался на странице Офиса президента Украины (ОПУ) в Facebook, сообщил советник главы ОПУ Алексей Арестович.

"Понимая, что впереди у них оборона почти в 1 тыс. км участка фронта от Херсона до Харькова и всего 100 тыс. войск [в Украине]... Они понимают, что не способны получить эту территорию военным путем. Именно поэтому идет подготовка к проведению так называемого "референдума" для будущей Херсонской народной республики, чтобы пополнить личный состав боевых подразделений из числа... жителей оккупированной территории Херсонской области", – пояснил Арестович.

По его словам, у жителей временно оккупированной части Херсонской области есть три варианта действий в случае принудительной "мобилизации".

"Сограждане, если вас пытаются взять в российское оккупационное войско, выхода у вас три. Первый – прячьтесь, как ни удивительно это звучит. Второй – покиньте территорию, пока это возможно. Третий – если вас призовут, переходите на нашу сторону с оружием в руках. Вы будете героями для нас, которые смогли сделать свой выбор в сложной обстановке", – резюмировал Арестович.

Война России против Украины. Главное (обновляется)