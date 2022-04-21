ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Арестович рассказал, что делать жителям Херсонской области в случае принудительной "мобилизации" оккупантами

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Арестович назвал цель псевдореферендума оккупантов в Херсонской области
Арестович назвал цель псевдореферендума оккупантов в Херсонской области
Фото: president.gov.ua

Российские оккупанты готовят на временно оккупированной территории Херсонской области псевдореферендум о создании так называемый "ХНР" для пополнения личного состава своих боевых подразделений местными жителями.

Об этом 21 апреля на брифинге, который транслировался на странице Офиса президента Украины (ОПУ) в Facebook, сообщил советник главы ОПУ Алексей Арестович.

"Понимая, что впереди у них оборона почти в 1 тыс. км участка фронта от Херсона до Харькова и всего 100 тыс. войск [в Украине]... Они понимают, что не способны получить эту территорию военным путем. Именно поэтому идет подготовка к проведению так называемого "референдума" для будущей Херсонской народной республики, чтобы пополнить личный состав боевых подразделений из числа... жителей оккупированной территории Херсонской области", – пояснил Арестович.

По его словам, у жителей временно оккупированной части Херсонской области есть три варианта действий в случае принудительной "мобилизации".

"Сограждане, если вас пытаются взять в российское оккупационное войско, выхода у вас три. Первый – прячьтесь, как ни удивительно это звучит. Второй – покиньте территорию, пока это возможно. Третий – если вас призовут, переходите на нашу сторону с оружием в руках. Вы будете героями для нас, которые смогли сделать свой выбор в сложной обстановке", – резюмировал Арестович.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1469560743498963/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного вторжения в Украину 24 февраля российские войска захватили часть Херсонской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей.

16 апреля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в период с 1-го по 10 мая российские оккупанты собираются проводить на захваченной ими территории Херсонской области псевдореферендум о создании так называемой "ХНР". Это подтвердили 19 апреля в Главном управлении разведки Минобороны Украины. В ГУР отметили, что реального голосования не будет – оккупанты его оформят с помощью паспортных данных, собранных при получении "гуманитарной помощи".

По данным разведки, Россия также планирует провести принудительную "мобилизацию" украинских граждан на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей, а затем отправить их воевать против Вооруженных сил Украины под контролем заградительных отрядов.

Согласно опросу, проведенному с 15-го по 17 апреля компанией Active Group, трое из четырех жителей Херсона отрицательно относятся к созданию оккупантами так называемой "ХНР".

Теги: Россия, Украина, оружие, референдум, оккупация, Херсонская область, мобилизация, ХНР, Алексей Арестович, украинцы, голосование, война России против Украины, Офис президента Украины, брифинг, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Фоззи из ТНМК: У меня мозг маловат, чтобы сказать: "Я знаю, как сделать, чтобы русский окончательно проиграл украинскому"
Фоззи из ТНМК: У меня мозг маловат, чтобы сказать: "Я знаю, как сделать, чтобы русский окончательно проиграл украинскому"
  "В России считают раз мы у них поем, значит, мы их люди". Кикабидзе высказался о "врагах России" и поддержавшей Путина Канделаки
  "В России считают – раз мы у них поем, значит, мы их люди". Кикабидзе высказался о "врагах России" и поддержавшей Путина Канделаки
"Никто не ожидал, что она станет королевой". В сети показали фото 96-летней Елизаветы II, на котором она запечатлена в двухлетнем возрасте
"Никто не ожидал, что она станет королевой". В сети показали фото 96-летней Елизаветы II, на котором она запечатлена в двухлетнем возрасте
"И поэтому мы победим". Коля Серга в стихотворении рассказал, почему Украина одержит победу в войне
"И поэтому мы победим". Коля Серга в стихотворении рассказал, почему Украина одержит победу в войне
  "Русские готовы порвать зубами за право умереть рабами". Фронтмен "Ногу свело!" Покровский в новом клипе сжег символ Z. Видео
  "Русские готовы порвать зубами за право умереть рабами". Фронтмен "Ногу свело!" Покровский в новом клипе сжег символ Z. Видео
"Ничего нового". Макаревич рассказал о запрете концертов "Машины времени" в России
"Ничего нового". Макаревич рассказал о запрете концертов "Машины времени" в России
Цимбалюк: Тодоренко – это дно. Сабуров выставил себя дураком перед всем миром
Цимбалюк: Тодоренко – это дно. Сабуров выставил себя дураком перед всем миром
"Песня легла на душу". Ребрик с дочерьми спела "Ой, у лузі червона калина"
"Песня легла на душу". Ребрик с дочерьми спела "Ой, у лузі червона калина"
  "Посвящается нашим храбрых украинским друзьям". Florence and the Machine выпустили клип, снятый в Киеве. Видео
  "Посвящается нашим храбрых украинским друзьям". Florence and the Machine выпустили клип, снятый в Киеве. Видео
Огневич отреагировала на лишение ее звания заслуженной артистки Крыма
Огневич отреагировала на лишение ее звания заслуженной артистки Крыма
  Кикабидзе: Могу на 100% сказать Путин свою страну погубил. Он свою Родину не любит
  Кикабидзе: Могу на 100% сказать – Путин свою страну погубил. Он свою Родину не любит
В черном пальто с двумя белыми пони. Королевский дворец обнародовал новое фото Елизаветы II по случаю ее 96-летия
В черном пальто с двумя белыми пони. Королевский дворец обнародовал новое фото Елизаветы II по случаю ее 96-летия
Комаров о многолетнем запрете на въезд в РФ: Только на пенсии будет шанс поснимать дикие племена в болотах Подмосковья. Идиоты, нет слов
Комаров о многолетнем запрете на въезд в РФ: Только на пенсии будет шанс поснимать дикие племена в болотах Подмосковья. Идиоты, нет слов
Санина спела в Румынии украинский гимн перед футбольным матчем в поддержку Украины. Видео
Санина спела в Румынии украинский гимн перед футбольным матчем в поддержку Украины. Видео
  Данилко о запретном списке на въезд в РФ: Что мне там смотреть? Единственное на похоронах Путина не смогу быть
  Данилко о запретном списке на въезд в РФ: Что мне там смотреть? Единственное – на похоронах Путина не смогу быть
Потап прокомментировал запрет на въезд в РФ ему и Каменских до 2072 года
Потап прокомментировал запрет на въезд в РФ ему и Каменских до 2072 года
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Скабеева понимает, что это пророчество". Коля Серга показал ролик о будущем России, который "зацепил" кремлевскую пропагандистку (153007)
2
"Больше не могу сочувствовать погибшим воинам". alyona alyona заявила, что уезжает из Украины (77722)
3
"Лучше бы он тявкал, как пайеточный петух Басков, чем вот так высрался". Ефросинина высказалась о Киркорове (45899)
4
"Любительница "русского мира", "Стыдоба". Тодоренко пожаловалась на негатив в соцсетях и проблемы с мужем (37980)
5
"Киевляне, как вы там? Движ есть или только концерты в поддержку Украины?" Сын Повалий заявил, что ищет работу, находясь за границей (34601)
6
Жена Зеленского ответила, каково ее влияние на президента во время принятия решений (26416)
7
"Не ждите, когда война закончится, живите уже сегодня". Звезда "Сватов" Кошмал призвала к физической активности (22308)
8
"Это ее иголка в яйце". Ефросинина назвала уязвимое место Собчак, которое привело к краху ее личности (18059)
 
 
 
 