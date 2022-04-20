Россия планирует провести принудительную "мобилизацию" на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей – ГУР Минобороны

По данным разведки, после проведения "мобилизации" ФСБ РФ планирует бросить "мобилизованных" украинцев на штурм позиций ВСУ Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України / Facebook

"Псевдореферендумы на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей преследуют цель объявления принудительной "мобилизации". После ее проведения ФСБ РФ планирует бросить "мобилизованных" украинцев на горячие участки фронта на штурм позиций ВСУ под контролем заградительных отрядов", – говорится в сообщении.

В ГУР назвали такие действия России "попыткой уничтожить Украину руками самих украинцев".

По данным разведки, для проведения так называемых "референдумов" оккупанты заранее собирают личные данные жителей временно оккупированных территорий, якобы для получения "гуманитарной помощи" или "социальных выплат".

В день голосования сотрудники ФСБ будут заполнять бюллетени, пользуясь полученной информацией, без согласия и физического присутствия самих украинцев, отмечает ГУР.

"Указанная спецоперация преследует следующие цели: уничтожение представителей украинского этноса и проведение пропагандистских мероприятий по навязыванию населению России и мира мифа о том, что "освобожденное от нацистов население областей начало бороться с националистическими батальонами", – сообщает разведка.

После масштабного вторжения в Украину 24 февраля российские войска захватили часть Херсонской и Запорожской областей.

16 апреля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в период с 1-го по 10 мая российские оккупанты собираются проводить на захваченной ими территории Херсонской области псевдореферендум о создании так называемой "ХНР".

Согласно опросу, проведенному с 15-го по 17 апреля компанией Active Group, трое из четырех жителей Херсона отрицательно относятся к созданию оккупантами так называемой "ХНР".

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