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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия планирует провести принудительную "мобилизацию" на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей – ГУР Минобороны

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По данным разведки, после проведения "мобилизации" ФСБ РФ планирует бросить "мобилизованных" украинцев на штурм позиций ВСУ
По данным разведки, после проведения "мобилизации" ФСБ РФ планирует бросить "мобилизованных" украинцев на штурм позиций ВСУ
Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України / Facebook

Россия намерена провести принудительную "мобилизацию" украинских граждан на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей, а затем отправить их воевать против Вооруженных сил Украины. Об этом 20 апреля сообщило в Facebook Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

"Псевдореферендумы на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей преследуют цель объявления принудительной "мобилизации". После ее проведения ФСБ РФ планирует бросить "мобилизованных" украинцев на горячие участки фронта на штурм позиций ВСУ под контролем заградительных отрядов", – говорится в сообщении.

В ГУР назвали такие действия России "попыткой уничтожить Украину руками самих украинцев".

По данным разведки, для проведения так называемых "референдумов" оккупанты заранее собирают личные данные жителей временно оккупированных территорий, якобы для получения "гуманитарной помощи" или "социальных выплат".

В день голосования сотрудники ФСБ будут заполнять бюллетени, пользуясь полученной информацией, без согласия и физического присутствия самих украинцев, отмечает ГУР.

"Указанная спецоперация преследует следующие цели: уничтожение представителей украинского этноса и проведение пропагандистских мероприятий по навязыванию населению России и мира мифа о том, что "освобожденное от нацистов население областей начало бороться с националистическими батальонами", – сообщает разведка.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/295521419425952

После масштабного вторжения в Украину 24 февраля российские войска захватили часть Херсонской и Запорожской областей.

16 апреля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в период с 1-го по 10 мая российские оккупанты собираются проводить на захваченной ими территории Херсонской области псевдореферендум о создании так называемой "ХНР".

Согласно опросу, проведенному с 15-го по 17 апреля компанией Active Group, трое из четырех жителей Херсона отрицательно относятся к созданию оккупантами так называемой "ХНР".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

19 марта в Генштабе ВСУ говорили, что Россия может начать открытую мобилизацию для продолжения затяжной войны против Украины. Причина – большие потери личного состава за время войны.

Из-за нехватки резервов в РФ мобилизуют должников, алиментщиков и преступников, сообщала украинская разведка 22 марта.

Принудительная мобилизация продолжается также во временно оккупированных районах Луганской и Донецкой областей, там оккупанты заставляют идти воевать местных жителей и подростков, участвующих в "патриотических клубах".

Теги: Украина, война, Херсонская область, мобилизация, разведка, Запорожская область, украинцы, война России против Украины, военнослужащий, население, войска, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты
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