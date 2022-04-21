Оккупанты объявили мобилизацию в захваченной части Херсонской области – Генштаб ВСУ

"На временно захваченной территории Херсонской области самопровозглашенной оккупационной властью объявлена мобилизация лиц мужского пола. Кроме того, по имеющейся информации, на 1 мая в захваченной РФ части Херсонской области запланировано проведение так называемого референдума. А в период 2–10 мая – "перепись населения". Местным жителям запрещено перемещение между населенными пунктами", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на востоке захватчики продолжили наступление, чтобы получить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей. В частности, они пытаются взять под полный контроль Мариуполь и для этого продолжили штурм и авиаудары по заводу "Азовсталь".
В то же время не прекращаются ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на всей территории Украины.
Кроме того, оккупанты продолжают обстрелы Николаева. "Противник пытается улучшить тактическое положение и приблизиться к городу, успеха не имеет", – отметили в Генштабе.
На временно захваченной территории Харьковской области оккупационные войска запретили местным жителям двигаться в сторону подконтрольной силам обороны Украины территории, заблокирована доставка гуманитарной помощи с украинской стороны.
В то же время, отметили в Генштабе, "враг продолжает нести значительные потери в личном составе и военной технике".
"Помимо этого, деморализуют личный состав оккупационных подразделений принудительная мобилизация в непризнанных территориальных образованиях Донецкой и Луганской областей, неудовлетворительное питание, низкое финансовое и материальное обеспечение личного состава, прибывшего на доукомплектование регулярных подразделений РФ", – добавили в сводке.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:
После полномасштабного вторжения в Украину, которое началось 24 февраля, российские войска захватили часть Херсонской и Запорожской областей.
В ряде населенных пунктов Херсонской области прошли проукраинские митинги, в частности – в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке.
9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих украинцев.
16 апреля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что в период с 1-го по 10 мая российские оккупанты собираются проводить на захваченной ими территории Херсонской области псевдореферендум о создании так называемой "ХНР".
Советник главы ОП Алексей Арестович советовал украинцам в случае принудительной мобилизации оккупантами прятаться, покидать территорию, если это возможно, а если все же призвали – переходить на украинскую сторону с оружием в руках.