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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты объявили мобилизацию в захваченной части Херсонской области – Генштаб ВСУ

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Оккупанты планируют в Херсонской области псевдореферендум
Оккупанты планируют в Херсонской области псевдореферендум
Фото: wikimapia.org

На оккупированной части Херсонской области самопровозглашенные "власти" объявили мобилизацию мужчин, на 1 мая запланировано проведение так называемого референдума. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке 21 апреля.

"На временно захваченной территории Херсонской области самопровозглашенной оккупационной властью объявлена мобилизация лиц мужского пола. Кроме того, по имеющейся информации, на 1 мая в захваченной РФ части Херсонской области запланировано проведение так называемого референдума. А в период 2–10 мая – "перепись населения". Местным жителям запрещено перемещение между населенными пунктами", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на востоке захватчики продолжили наступление, чтобы получить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей. В частности, они пытаются взять под полный контроль Мариуполь и для этого продолжили штурм и авиаудары по заводу "Азовсталь"

В то же время не прекращаются ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на всей территории Украины.

Кроме того, оккупанты продолжают обстрелы Николаева. "Противник пытается улучшить тактическое положение и приблизиться к городу, успеха не имеет", – отметили в Генштабе.

На временно захваченной территории Харьковской области оккупационные войска запретили местным жителям двигаться в сторону подконтрольной силам обороны Украины территории, заблокирована доставка гуманитарной помощи с украинской стороны.

В то же время, отметили в Генштабе, "враг продолжает нести значительные потери в личном составе и военной технике". 

"Помимо этого, деморализуют личный состав оккупационных подразделений принудительная мобилизация в непризнанных территориальных образованиях Донецкой и Луганской областей, неудовлетворительное питание, низкое финансовое и материальное обеспечение личного состава, прибывшего на доукомплектование регулярных подразделений РФ", – добавили в сводке. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/299820725664346

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину, которое началось 24 февраля, российские войска захватили часть Херсонской и Запорожской областей.

В ряде населенных пунктов Херсонской области прошли проукраинские митинги, в частности – в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке.

9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих украинцев.

16 апреля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что в период с 1-го по 10 мая российские оккупанты собираются проводить на захваченной ими территории Херсонской области псевдореферендум о создании так называемой "ХНР".

Советник главы ОП Алексей Арестович советовал украинцам в случае принудительной мобилизации оккупантами прятаться, покидать территорию, если это возможно, а если все же призвали – переходить на украинскую сторону с оружием в руках.

Теги: Николаев, Генштаб ВСУ, оккупация, Херсонская область, Харьковская область, ХНР, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
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