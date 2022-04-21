Депутата Херсонского горсовета подозревают в госизмене – Офис генпрокурора

По данным следствия, депутат от партии "Нам тут жить" перешел на сторону российских оккупантов.
"Имея доступ к соответствующим документам, он собирал и передавал куратору – представителю страны-агрессора – сведения о проукраинских политических деятелях, активистах, представителях правоохранительных органов и участниках боевых действий на востоке Украины, а также другую информацию, которая интересовала врага. Подозреваемый призывал чиновников региона сотрудничать с оккупантами, организовывал размещение личного состава военнослужащих РФ и содействовал ремонту их техники. С целью дискредитации действующей власти он активно участвовал в создании пророссийскими медиа пропагандистских материалов для прихода "русского мира" в Херсонскую область", – говорится в сообщении.
Депутату сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена в условиях военного положения), он арестован без возможности выйти под залог.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения в Украину, которое началось 24 февраля, российские войска захватили часть Херсонской и Запорожской областей.
В ряде населенных пунктов Херсонской области прошли проукраинские митинги, в частности – в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке.
9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих украинцев.
16 апреля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что в период с 1-го по 10 мая российские оккупанты собираются проводить на захваченной ими территории Херсонской области псевдореферендум о создании так называемой "ХНР".