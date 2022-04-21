Депутата Херсонского горсовета подозревают в госизмене – Офис генпрокурора

По данным следствия, депутат от партии "Нам тут жить" перешел на сторону российских оккупантов.

"Имея доступ к соответствующим документам, он собирал и передавал куратору – представителю страны-агрессора – сведения о проукраинских политических деятелях, активистах, представителях правоохранительных органов и участниках боевых действий на востоке Украины, а также другую информацию, которая интересовала врага. Подозреваемый призывал чиновников региона сотрудничать с оккупантами, организовывал размещение личного состава военнослужащих РФ и содействовал ремонту их техники. С целью дискредитации действующей власти он активно участвовал в создании пророссийскими медиа пропагандистских материалов для прихода "русского мира" в Херсонскую область", – говорится в сообщении.

Депутату сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена в условиях военного положения), он арестован без возможности выйти под залог.

Война России против Украины. Главное (обновляется)