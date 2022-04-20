Путин не напрягается по таким мелким вопросам, как Медведчук – Геращенко

Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Я думаю, Путин давно не напрягается по поводу таких мелких вопросов, как вопрос Медведчука… У меня такое впечатление, что Медведчук не сильно хотел сам туда [в РФ] попасть, потому что занимался здесь разворовыванием огромных сумм, которые выдавались на подрыв нашей страны", – сказал Геращенко.

Он отметил, что не преувеличивал бы значение Медведчука для Путина.

"Потому что Путин – он уважает сильных. А Медведчук оказался слабаком. Он просто зарабатывал на Путине: покупал яхты за $200 млн, покупал шикарную недвижимость в Украине и за рубежом. Сейчас она ему не пригодится. У него теперь будет одна недвижимость – аренда камеры на 3 м2", – подчеркнул Геращенко.

Бацман спросила у советника главы МВД, может ли Медведчук рассказать что-то ценное правоохранителям.

"Я уверен, что он знает, какие давались указания россиянами для того, чтобы вкладывать деньги в подрыв Украины, в то, чтобы здесь была пятая колонна, чтобы здесь была фракция, в которой были люди, принимавшие решения в пользу россиян, а не в пользу Украины, – ответил Геращенко. – Но, с другой стороны, вся его деятельность вообще-то на ладони. Он занимался здесь информационным шантажом. Он за деньги РФ купил три телеканала, которые постоянно занимались критикой власти и внедрением российских нарративов в наше информационное поле".

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