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Путин не напрягается по таким мелким вопросам, как Медведчук – Геращенко

 
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Путин (слева) уважает сильных, а Медведчук (справа) оказался слабаком, отметил Геращенко
Путин (слева) уважает сильных, а Медведчук (справа) оказался слабаком, отметил Геращенко
Фото: EPA

Если задержанный в Украине глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук был бы настолько ценным для его кума, президента РФ Владимира Путина, то глава Кремля нашел бы способы вывезти нардепа в РФ.

Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Я думаю, Путин давно не напрягается по поводу таких мелких вопросов, как вопрос Медведчука… У меня такое впечатление, что Медведчук не сильно хотел сам туда [в РФ] попасть, потому что занимался здесь разворовыванием огромных сумм, которые выдавались на подрыв нашей страны", – сказал Геращенко.

Он отметил, что не преувеличивал бы значение Медведчука для Путина.

"Потому что Путин – он уважает сильных. А Медведчук оказался слабаком. Он просто зарабатывал на Путине: покупал яхты за $200 млн, покупал шикарную недвижимость в Украине и за рубежом. Сейчас она ему не пригодится. У него теперь будет одна недвижимость – аренда камеры на 3 м2", – подчеркнул Геращенко.

Бацман спросила у советника главы МВД, может ли Медведчук рассказать что-то ценное правоохранителям.

"Я уверен, что он знает, какие давались указания россиянами для того, чтобы вкладывать деньги в подрыв Украины, в то, чтобы здесь была пятая колонна, чтобы здесь была фракция, в которой были люди, принимавшие решения в пользу россиян, а не в пользу Украины, – ответил Геращенко. – Но, с другой стороны, вся его деятельность вообще-то на ладони. Он занимался здесь информационным шантажом. Он за деньги РФ купил три телеканала, которые постоянно занимались критикой власти и внедрением российских нарративов в наше информационное поле".

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.

Медведчук находился под домашним арестом (последний раз срок действия меры пресечения продлевали 10 января 2022 года), но электронный браслет, по словам адвоката, с него сняли еще осенью 2021 года.

27 февраля, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, Геращенко заявил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Адвокаты политика, как сообщала в тот же день генеральный прокурор Ирина Венедиктова, говорили правоохранителям, что он "на месте".

Вечером 12 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины задержала Медведчука. По его словам, нардеп скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины. Охранник Медведчука на опубликованном СБУ видео рассказал, что политик сбежал еще ночью 23 февраля, все это время прятался в Киеве и хотел с помощью ФСБ выехать в Россию через Приднестровье.

16 апреля суд отправил Медведчука под арест без назначения залога.

Зеленский предложил обменять Медведчука на пленных украинских военнослужащих сразу после задержания политика. В Кремле в ответ заявили, что нардеп не является гражданином России, а также что якобы неизвестна его позиция относительно возможного обмена. Жена Медведчука, телеведущая Оксана Марченко 16 апреля попросила обменять его на двух взятых в плен россиянами британцев, воевавших в Мариуполе Донецкой области.

18 апреля СБУ опубликовала видеообращение Медведчука, в котором он просит Зеленского и Путина обменять его на защитников и жителей Мариуполя. В Кремле заявили 19 апреля, что видели видеообращение Медведчука, но "никакой реакции на настоящий момент нет".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, МВД, Украина, Виктор Медведчук, Кремль, арест, Антон Геращенко, Алеся Бацман, деньги, госизмена, задержание, президент, интервью, деятельность, нардеп
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