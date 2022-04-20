"Предлагал физически устранить президента, призвал к захвату власти". Суд разрешил заочное расследование в отношении Кивы

По данным ГБР, Кива публично предлагал убить президента Украины, а также призывал к ведению агрессивной войны в Украине Фото: Илья Кива / Facebook

Ему сообщили о подозрении в государственной измене и нарушении территориальной целостности Украины, пропаганде войны и призывах к насильственной смене власти.

"Следствием ГБР, в частности, установлено, что бывший депутат, находясь на территории России, принял участие в одном из пропагандистских шоу на телевидении РФ. Кива публично призвал высшее руководство России к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине", – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ГБР, Кива предлагал физически устранить президента Украины и других чиновников государства, а также публично призвал к ведению агрессивной войны на территории Украины.

Следователи ГБР под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора проводят специальное (заочное) досудебное расследование в отношении Кивы. По окончании следственных действий обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.