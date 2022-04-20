"Предлагал физически устранить президента, призвал к захвату власти". Суд разрешил заочное расследование в отношении Кивы

Ему сообщили о подозрении в государственной измене и нарушении территориальной целостности Украины, пропаганде войны и призывах к насильственной смене власти.
"Следствием ГБР, в частности, установлено, что бывший депутат, находясь на территории России, принял участие в одном из пропагандистских шоу на телевидении РФ. Кива публично призвал высшее руководство России к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине", – говорится в сообщении.
Кроме того, по данным ГБР, Кива предлагал физически устранить президента Украины и других чиновников государства, а также публично призвал к ведению агрессивной войны на территории Украины.
Следователи ГБР под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора проводят специальное (заочное) досудебное расследование в отношении Кивы. По окончании следственных действий обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.
24 февраля – в день полномасштабного нападения России на Украину – Кива заявил в эфире российского телевидения, что Украина "порабощена и поставлена на колени Западом, пропитана нацизмом и у нее нет будущего", и сообщил, что украинскому народу "нужно освобождение", отмечает "Крым.Реалии".
Еще до начала военного вторжения России в Украину Кива уехал в Испанию, а уже 28 февраля журналисты "Радіо Свобода" заметили его в студии провластного российского "Первого канала" в специальном выпуске, посвященном событиям в Украине. Во время этого эфира Кива заявил, что "для многих начало военной операции в какой-то мере воспринимается как изменение курса страны на сближение и возвращение наших дружеских, братских отношений".
В связи с этими заявлениями Киву 1 марта исключили из фракции и партии ОПЗЖ. Сопредседатель партии Юрий Бойко назвал его провокатором, который пытается помешать мирному процессу.
Киве объявили подозрение в госизмене и посягательстве на территориальную целостность. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что он "сделал все, чтобы "пригласить" в наш дом российского агрессора".
10 марта суд во Львове заочно избрал Киве меру пресечения в виде ареста, позже Госбюро расследований объявило о намерении объявить его в международный розыск.
15 марта Киву лишили депутатского мандата, сообщил "Радіо Свобода" нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич.
В апреле по делу Кивы были обнаружены новые факты – один из бизнес-партнеров политика оказался российским генералом. По данным ГБР, через многочисленную недвижимость он отмывал денежные средства в Украине.