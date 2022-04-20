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"Предлагал физически устранить президента, призвал к захвату власти". Суд разрешил заочное расследование в отношении Кивы

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По данным ГБР, Кива публично предлагал убить президента Украины, а также призывал к ведению агрессивной войны в Украине
По данным ГБР, Кива публично предлагал убить президента Украины, а также призывал к ведению агрессивной войны в Украине
Фото: Илья Кива / Facebook

Суд разрешил заочное расследование в отношении бывшего депутата Верховной Рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы. Об этом "Українським новинам" сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР).

Ему сообщили о подозрении в государственной измене и нарушении территориальной целостности Украины, пропаганде войны и призывах к насильственной смене власти.

"Следствием ГБР, в частности, установлено, что бывший депутат, находясь на территории России, принял участие в одном из пропагандистских шоу на телевидении РФ. Кива публично призвал высшее руководство России к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине", – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ГБР, Кива предлагал физически устранить президента Украины и других чиновников государства, а также публично призвал к ведению агрессивной войны на территории Украины.

Следователи ГБР под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора проводят специальное (заочное) досудебное расследование в отношении Кивы. По окончании следственных действий обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

Контекст:

24 февраля – в день полномасштабного нападения России на Украину – Кива заявил в эфире российского телевидения, что Украина "порабощена и поставлена на колени Западом, пропитана нацизмом и у нее нет будущего", и сообщил, что украинскому народу "нужно освобождение", отмечает "Крым.Реалии".

Еще до начала военного вторжения России в Украину Кива уехал в Испанию, а уже 28 февраля журналисты "Радіо Свобода" заметили его в студии провластного российского "Первого канала" в специальном выпуске, посвященном событиям в Украине. Во время этого эфира Кива заявил, что "для многих начало военной операции в какой-то мере воспринимается как изменение курса страны на сближение и возвращение наших дружеских, братских отношений".

В связи с этими заявлениями Киву 1 марта исключили из фракции и партии ОПЗЖ. Сопредседатель партии Юрий Бойко назвал его провокатором, который пытается помешать мирному процессу.

Киве объявили подозрение в госизмене и посягательстве на территориальную целостность. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что он "сделал все, чтобы "пригласить" в наш дом российского агрессора".

10 марта суд во Львове заочно избрал Киве меру пресечения в виде ареста, позже Госбюро расследований объявило о намерении объявить его в международный розыск.

15 марта Киву лишили депутатского мандата, сообщил "Радіо Свобода" нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич.

В апреле по делу Кивы были обнаружены новые факты – один из бизнес-партнеров политика оказался российским генералом. По данным ГБР, через многочисленную недвижимость он отмывал денежные средства в Украине.

Теги: расследование, госизмена, Илья Кива, Государственное бюро расследований, ГБР
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