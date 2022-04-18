ГБР сообщило, что российский генерал отмывал деньги в Украине через бизнес-партнера Кивы

"В ходе расследования дела о государственной измене бывшего нардепа Украины Ильи Кивы работники ГБР обнаружили имущество российского генерала сомнительного происхождения. Недвижимость была оформлена на бизнес-партнеров депутата – родственников российского генерал-полковника, начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Российском агентстве по боеприпасам Валерия Капашина", – говорится в сообщении.

Среди выявленного имущества – гостиницы, рестораны, земельные участки, через которые, по данным следствия, генерал отмывал средства в Украине. Также проверяется информация о причастности его родственников к этим схемам.

"По данным ГБР, схемы с необоснованными активами проводились через цепь подконтрольных коммерческих структур под видом ведения законной финансово-хозяйственной деятельности. В настоящее время проверяется причастность к указанному имуществу Ильи Кивы, а также выясняется, могли ли эти объекты использоваться врагом для финансирования подрывной деятельности против Украины. Кроме того, планируются меры по наложению ареста на обнаруженное имущество", – добавили в пресс-службе.