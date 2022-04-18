ГБР сообщило, что российский генерал отмывал деньги в Украине через бизнес-партнера Кивы

"В ходе расследования дела о государственной измене бывшего нардепа Украины Ильи Кивы работники ГБР обнаружили имущество российского генерала сомнительного происхождения. Недвижимость была оформлена на бизнес-партнеров депутата – родственников российского генерал-полковника, начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Российском агентстве по боеприпасам Валерия Капашина", – говорится в сообщении.
Среди выявленного имущества – гостиницы, рестораны, земельные участки, через которые, по данным следствия, генерал отмывал средства в Украине. Также проверяется информация о причастности его родственников к этим схемам.
"По данным ГБР, схемы с необоснованными активами проводились через цепь подконтрольных коммерческих структур под видом ведения законной финансово-хозяйственной деятельности. В настоящее время проверяется причастность к указанному имуществу Ильи Кивы, а также выясняется, могли ли эти объекты использоваться врагом для финансирования подрывной деятельности против Украины. Кроме того, планируются меры по наложению ареста на обнаруженное имущество", – добавили в пресс-службе.
24 февраля – в день военного нападения России на Украину – Кива заявил в эфире российского телевидения, что Украина "порабощена и поставлена на колени Западом, пропитана нацизмом и у нее нет будущего", и сообщил, что украинскому народу "нужно освобождение", отмечает "Крым.Реалии".
Еще до начала военного вторжения России в Украину Кива уехал в Испанию, а уже 28 февраля журналисты "Радіо Свобода" заметили его в студии провластного российского "Первого канала" в специальном выпуске, посвященном событиям в Украине. Во время этого эфира Кива заявил, что "для многих начало военной операции в какой-то мере воспринимается как изменение курса страны на сближение и возвращение наших дружеских, братских отношений".
В связи с этими заявлениями Киву 1 марта исключили из фракции и партии ОПЗЖ. Сопредседатель партии Юрий Бойко назвал его провокатором, который пытается помешать мирному процессу.
Киве объявили подозрение в госизмене и посягательстве на территориальную целостность. Венедиктова заявила, что он "сделал все, чтобы "пригласить" в наш дом российского агрессора". 10 марта суд во Львове заочно избрал Киве меру пресечения в виде ареста, позже Госбюро расследований объявило о намерении объявить его в международный розыск.
15 марта Киву лишили депутатского мандата, сообщил "Радіо Свобода" нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич.