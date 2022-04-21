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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты сорвали эвакуацию из Херсонской области и взяли в плен координатора

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Оккупанты не позволили провести эвакуацию украинцев
Оккупанты не позволили провести эвакуацию украинцев
Фото: depositphotos.com

21 апреля гуманитарный коридор из Херсонской области не заработал, так как россияне не пропустили автобусы для вывоза людей. Об этом написал в Facebook городской голова Кривого Рога Александр Вилкул.

"Сегодня согласованный на правительственном уровне гуманитарный коридор из Херсонской области не сработал. Наши машины "скорой помощи" и автобусы были задержаны на блокпосте оккупантов за Осокоровкой перед "Кавуном". Задержан ранее согласованный с россиянами старший колонны глава Нововоронцовской ОТО Марчук В.В. Ведутся переговоры о его освобождении", – написал он.

По словам Вилкула, машины простояли до 16.30 и вынуждены были возвращаться назад.

"При этом оккупанты, в нарушение договоренностей о прекращении огня и международного гуманитарного права, не остановили обстрелы из РСЗО и минометов позиций наших войск, наши не отвечали. Спасибо каждому водителю, спасибо представителям Красного Креста, спасибо нашим медикам! Вы – настоящие герои", – отметил он.

Вилкул также обратился к жителям оккупированных территорий, которые надеялись сегодня выехать.

"Мы знаем, как вам тяжело, родные. Вопреки всему мы будем и дальше пытаться вас вывезти. Видит Бог – и мы все, и [министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий] Ирина Верещук сделали сегодня все, что могли", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/OleksandrVilkul/posts/574513340709535

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину, которое началось 24 февраля, российские войска захватили часть Херсонской и Запорожской областей.

В ряде населенных пунктов Херсонской области прошли проукраинские митинги, в частности – в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке.

9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих украинцев.

16 апреля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что в период с 1-го по 10 мая российские оккупанты собираются проводить на захваченной ими территории Херсонской области псевдореферендум о создании так называемой "ХНР".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Александр Вилкул, война, Херсонская область, эвакуация, война России против Украины, российские оккупанты
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