Оккупанты сорвали эвакуацию из Херсонской области и взяли в плен координатора

"Сегодня согласованный на правительственном уровне гуманитарный коридор из Херсонской области не сработал. Наши машины "скорой помощи" и автобусы были задержаны на блокпосте оккупантов за Осокоровкой перед "Кавуном". Задержан ранее согласованный с россиянами старший колонны глава Нововоронцовской ОТО Марчук В.В. Ведутся переговоры о его освобождении", – написал он.

По словам Вилкула, машины простояли до 16.30 и вынуждены были возвращаться назад.

"При этом оккупанты, в нарушение договоренностей о прекращении огня и международного гуманитарного права, не остановили обстрелы из РСЗО и минометов позиций наших войск, наши не отвечали. Спасибо каждому водителю, спасибо представителям Красного Креста, спасибо нашим медикам! Вы – настоящие герои", – отметил он.

Вилкул также обратился к жителям оккупированных территорий, которые надеялись сегодня выехать.

"Мы знаем, как вам тяжело, родные. Вопреки всему мы будем и дальше пытаться вас вывезти. Видит Бог – и мы все, и [министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий] Ирина Верещук сделали сегодня все, что могли", – добавил он.

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