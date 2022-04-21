Верещук: 21 апреля попытаемся пробить гуманитарный коридор из Херсонской области

"Сегодня также попытаемся пробить гуманитарный коридор из Херсонской области. Речь идет о трех населенных пунктах: поселок городского типа Высокополье, село Нововознесенское и село Миролюбовка", – написала она.

Пункты сбора:

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину, которое произошло 24 февраля, российские войска захватили часть Херсонской и Запорожской областей.

В ряде населенных пунктов Херсонской области прошли проукраинские митинги, в частности – в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке.

9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих украинцев.

16 апреля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что в период с 1-го по 10 мая российские оккупанты собираются проводить на захваченной ими территории Херсонской области псевдореферендум о создании так называемой "ХНР".