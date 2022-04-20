В одном из поселков Запорожской области оккупанты под дулами автоматов провели псведореферендум, главарь "ДНР" заговорил о его "присоединении"

Розовка находится под оккупацией со 2 марта Скриншот: Сегодня / YouTube

Розовка находится под оккупацией со 2 марта, сказал чиновник.

За это время россияне провели "перепись" на территории Розовской территориальной общины, вывесили флаги террористических организаций "ЛДНР", туда приезжал главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин, рассказал Крупский.

По его словам, 18 апреля оккупанты обманом заманили местных жителей в дом культуры – их пригласили для выяснения вопросов, касающихся социально-бытовых нужд, однако потом людям зачитали "меморандум" за проведение "выборов" нового мэра и обращение к "ДНР" о "временном присоединении, пока не будет захвачено Запорожье".

"Мы знаем, что это фейковое и коварное событие, которое несет угрозу прежде всего жителям Розовской общины. Мы знаем, что оно незаконно. И мы никогда не признаем эти незаконные события. Сегодня уже сформировано и направлено соответствующее заявление в СБУ и полицию. Мы знаем коллаборантов, принимавших в этом участие, все фамилии и имена известны", – сказал он и предостерег людей от участия в мероприятиях, организованных оккупантами.

Пресс-служба Запорожской ОГА сообщила, что на "собрании" были пожилые люди и граждане, которые эвакуировались из Мариуполя, осаждаемого россиянами.

"Запуганные люди под дулами автоматов вынуждены были голосовать за непонятные вещи, находящиеся за рамками правового поля Украины", – подчеркнули авторы релиза.

Пушилин, как пишет "РИА Новости", заявил, что "запрос" жителей Розовки "не останется без внимания".

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