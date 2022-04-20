ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В одном из поселков Запорожской области оккупанты под дулами автоматов провели псведореферендум, главарь "ДНР" заговорил о его "присоединении"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Розовка находится под оккупацией со 2 марта
Розовка находится под оккупацией со 2 марта
Скриншот: Сегодня / YouTube

Российские оккупанты в поселке Розовка Запорожской области провели "псевдореферендум" под дулами автоматов. Об этом глава Пологовской районной государственной администрации Артур Крупский сообщил в видеокомментарии, который пресс-служба Запорожской ОГА опубликовала 19 апреля.

Розовка находится под оккупацией со 2 марта, сказал чиновник. 

За это время россияне провели "перепись" на территории Розовской территориальной общины, вывесили флаги террористических организаций "ЛДНР", туда приезжал главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин, рассказал Крупский.

По его словам, 18 апреля оккупанты обманом заманили местных жителей в дом культуры – их пригласили для выяснения вопросов, касающихся социально-бытовых нужд, однако потом людям зачитали "меморандум" за проведение "выборов" нового мэра и обращение к "ДНР" о "временном присоединении, пока не будет захвачено Запорожье". 

"Мы знаем, что это фейковое и коварное событие, которое несет угрозу прежде всего жителям Розовской общины. Мы знаем, что оно незаконно. И мы никогда не признаем эти незаконные события. Сегодня уже сформировано и направлено соответствующее заявление в СБУ и полицию. Мы знаем коллаборантов, принимавших в этом участие, все фамилии и имена известны", – сказал он и предостерег людей от участия в мероприятиях, организованных оккупантами. 

Пресс-служба Запорожской ОГА сообщила, что на "собрании" были пожилые люди и граждане, которые эвакуировались из Мариуполя, осаждаемого россиянами. 

"Запуганные люди под дулами автоматов вынуждены были голосовать за непонятные вещи, находящиеся за рамками правового поля Украины", – подчеркнули авторы релиза. 

Пушилин, как пишет "РИА Новости", заявил, что "запрос" жителей Розовки "не останется без внимания". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Запорожская область, Денис Пушилин, Розовка, ДНР, обращение, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Скичко: Мы не так представляли беременность и роды. Но все равно нам легче, чем людям, которые потеряли жилье или находятся на линии фронта
  Скичко: Мы не так представляли беременность и роды. Но все равно нам легче, чем людям, которые потеряли жилье или находятся на линии фронта
В Израиле отменили все концерты "путинского клоуна" Сабурова. Концертное агентство осудило Путина
В Израиле отменили все концерты "путинского клоуна" Сабурова. Концертное агентство осудило Путина
  Польский священник во время службы спел вместе с прихожанами "Ой, у лузі червона калина", пританцовывая и дирижируя. Видео
  Польский священник во время службы спел вместе с прихожанами "Ой, у лузі червона калина", пританцовывая и дирижируя. Видео
"Это всегда было частью моей жизни". Кличко рассказал, что будет делать, как только закончится война
"Это всегда было частью моей жизни". Кличко рассказал, что будет делать, как только закончится война
"Сделано в Украине с любовью". 32-летняя Маремуха сообщила о беременности
"Сделано в Украине с любовью". 32-летняя Маремуха сообщила о беременности
  Каминская: Смотрю, многие записывают какие-то там патриотические песни. Мне кажется, все это пир во время чумы
  Каминская: Смотрю, многие записывают какие-то там патриотические песни. Мне кажется, все это – пир во время чумы
"Если это коснулось вас – напишите". Украинский бренд запустил благотворительную инициативу, чтобы обеспечить женщин-переселенцев бельем
"Если это коснулось вас – напишите". Украинский бренд запустил благотворительную инициативу, чтобы обеспечить женщин-переселенцев бельем
  "Сни весни" – песня, которую выплакал однажды вечером". Руслан Горовой в новом клипе показал кадры, которые снимал во время войны. Видео
  "Сни весни" – песня, которую выплакал однажды вечером". Руслан Горовой в новом клипе показал кадры, которые снимал во время войны. Видео
Tayanna спела с Хосе Каррерасом на благотворительном вечере в Польше в поддержку Украины. Видео
Tayanna спела с Хосе Каррерасом на благотворительном вечере в Польше в поддержку Украины. Видео
Кондратюк: Российская культура в Украине должна быть только для личного использования. Как порнография
Кондратюк: Российская культура в Украине должна быть только для личного использования. Как порнография
Жена Зеленского ответила, каково ее влияние на президента во время принятия решений
Жена Зеленского ответила, каково ее влияние на президента во время принятия решений
Кулеба рассказал, какое желание загадал на свое 41-летие
Кулеба рассказал, какое желание загадал на свое 41-летие
"Не ждите, когда война закончится, живите уже сегодня". Звезда "Сватов" Кошмал призвала к физической активности
"Не ждите, когда война закончится, живите уже сегодня". Звезда "Сватов" Кошмал призвала к физической активности
"Российские силы используют тактику, которая направлена на убийство спасателей". Фуканага показал, как медики оказывают помощь под обстрелом
"Российские силы используют тактику, которая направлена на убийство спасателей". Фуканага показал, как медики оказывают помощь под обстрелом
Хименес-Браво: Русские звезды, пока не поздно, вы можете выехать из страны и заявить о своей позиции. Или вам не будет места в этом мире
Хименес-Браво: Русские звезды, пока не поздно, вы можете выехать из страны и заявить о своей позиции. Или вам не будет места в этом мире
  "Любительница "русского мира", "Стыдоба". Тодоренко пожаловалась на негатив в соцсетях и проблемы с мужем
  "Любительница "русского мира", "Стыдоба". Тодоренко пожаловалась на негатив в соцсетях и проблемы с мужем
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Марченко в обращении к саудовскому принцу рассказала о своей "горячей любви" к куму Путина Медведчуку. Видео (99455)
2
"Больше не могу сочувствовать погибшим воинам". alyona alyona заявила, что уезжает из Украины (61670)
3
Замалчивающая войну РФ против Украины Повалий спела в Кремле с пропагандистом путинского режима Михайловым (50307)
4
"Я люблю Россию". Друг Ани Лорак, певец Лазарев вернулся в Instagram и рассказал о "злости и русофобии" (46490)
5
"Он украинец, но давно переехал в Москву". Павлик рассказал, что ему написал музыкант из России (42827)
6
"Любительница "русского мира", "Стыдоба". Тодоренко пожаловалась на негатив в соцсетях и проблемы с мужем (22896)
7
"Я чувствовал испуг, какую-то заботу". Данилко рассказал, что по телефону предложила ему Вайкуле после нападения РФ на Украину (21948)
8
Орбакайте показала редкие снимки уехавшей из России Пугачевой (21625)
 
 
 
 