В СНБО предупредили о вероятных диверсиях оккупантов на Пасху в пяти областях Украины

"Оккупанты снова используют прием "информационного алиби", предупреждая о возможных провокациях в украинских городах во время Пасхи. В частности, несколько пропагандистских СМИ распространили публикацию о том, что "из националистов сформировано более 70 мобильных групп на автомобилях, которые будут обстреливать из минометов православные храмы в пасхальную ночь, чтобы затем обвинить в этом военных РФ", – говорится в сообщении.

В центре отмечают, что "пропагандисты приводят конкретный перечень областей Украины, где это может произойти: Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская.

"Обращаем внимание! Во всех этих регионах высока вероятность деятельности диверсионно-разведывательных групп врага. Об этом сообщает и минобороны РФ, утверждающее, что Киев готовит "изощренные ужасные провокации" с многочисленными жертвами", – отметили в СНБО.

Там призвали украинцев "быть очень внимательными и максимально осторожными".

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