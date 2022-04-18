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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В СНБО предупредили о вероятных диверсиях оккупантов на Пасху в пяти областях Украины

Пасху будут праздновать 24 апреля
Пасху будут праздновать 24 апреля
Фото: ЕРА

Российские оккупанты, вероятно, готовят диверсии против отмечающих Пасху и создают для этого информационный фон. Об этом 18 апреля проинформировал в Telegram Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

"Оккупанты снова используют прием "информационного алиби", предупреждая о возможных провокациях в украинских городах во время Пасхи. В частности, несколько пропагандистских СМИ распространили публикацию о том, что "из националистов сформировано более 70 мобильных групп на автомобилях, которые будут обстреливать из минометов православные храмы в пасхальную ночь, чтобы затем обвинить в этом военных РФ", – говорится в сообщении.

В центре отмечают, что "пропагандисты приводят конкретный перечень областей Украины, где это может произойти: Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская.

"Обращаем внимание! Во всех этих регионах высока вероятность деятельности диверсионно-разведывательных групп врага. Об этом сообщает и минобороны РФ, утверждающее, что Киев готовит "изощренные ужасные провокации" с многочисленными жертвами", – отметили в СНБО.

Там призвали украинцев "быть очень внимательными и максимально осторожными".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Пасху в 2022 году празднуют 24 апреля. В этот день исполнится ровно два месяца с момента масштабного вторжения российских войск в Украину.

На 18 апреля Сумская и Одесская области полностью под контролем Вооруженных сил Украины, части Запорожской, Николаевской и Харьковской временно захвачены оккупантами.

Теги: Россия, война, Сумская область, СНБО, пропаганда, Харьковская область, Пасха, провокации, Запорожская область, Николаевская область, Одесская область, диверсия, вторжение, обстрелы, украинцы, война России против Украины, минобороны РФ, российские оккупанты
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