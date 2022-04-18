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Украинцы останутся без дополнительных выходных в апреле и мае из-за войны

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Второй день Пасхи, 25 апреля, не будет выходным
Второй день Пасхи, 25 апреля, не будет выходным
Фото: depositphotos.com

В этом году у украинцев не будет дополнительных выходных в апреле и мае из-за военного положения. Об этом сообщила 15 апреля Государственная служба Украины по труду.

Статьей 73 Кодекса законов о труде Украины установлено девять праздничных дней (в том числе 1 мая – День труда, 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне) и четыре нерабочих дня на религиозные праздники (7 января и 25 декабря – Рождество, а также Пасха и Троица).

Когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной переносится на следующий день после праздничного или нерабочего. Таким образом, весной 2022 года должны быть выходными днями понедельники 25 апреля (перенос выходного с 24 апреля), 2 мая (перенос выходного с 1 мая) и 9 мая (праздничный день).

Однако действие статьи, определяющей праздничные и нерабочие дни, приостанавливается в условиях военного положения.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. 15 марта военное положение продлили до 25 апреля.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, война, праздники, Пасха, День Победы, военное положение, война России против Украины, выходной
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