ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В США считают, что следующий месяц станет решающим в войне РФ против Украины – New York Times

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
При правильном вооружении и сохранении высокого морального духа украинские силы могут не только остановить продвижение России, но и отбросить ее, считают в Пентагоне
При правильном вооружении и сохранении высокого морального духа украинские силы могут не только остановить продвижение России, но и отбросить ее, считают в Пентагоне
Фото: EPA

Следующие четыре недели определят окончательный результат войны России против Украины, с долгосрочными последствиями, влияющими на карту Европы на десятилетия вперед, считают высокопоставленные чиновники администрации президента США Джо Байдена. Об этом 21 апреля сообщила New York Times.

В то же время американские чиновники прогнозируют, что боевые действия будут долгими и изнурительными, и отмечают необходимость срочно доставить Украине как можно больше новых вооружений, особенно дальнобойной артиллерии и противоартиллерийских радаров, чтобы отразить наступление России на Донбассе.

Издание отмечает, что министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк  Милли на этой неделе говорили с союзниками по всему миру о том, как в ближайшие недели поставить Украине более мощное вооружение, и описывали следующий месяц как решающий.

елефонный журнал  генерала Милли на этой неделе выглядит как перекличка стран с тяжелой артиллерией и вооружением: Австралия, Великобритания, Канада, Дания, Франция, Германия, Греция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Швеция и Турция", – говорится в материале.

Американские чиновники говорят, что если РФ сможет прорваться на востоке, у президента РФ Владимира Путина будет возможность внутри России представить свою "спецоперацию" как ограниченный успех и заявить, что он обеспечил защиту пророссийскому меньшинству Украины. В этой ситуации он сможет использовать Донбасс в качестве рычага давления в любых переговорах. 

Но если украинские военные смогут остановить наступление России на Донбассе, Путин встанет перед выбором: продолжать войну, которая может затянуться на годы, и объявлять полную мобилизацию, или всерьез вести мирные переговорах.

В минобороны США считают, по данным New York Times, что следующая фаза войны "в некоторой степени благоприятствует России", поскольку российские войска перемещаются по более открытой местности, а не увязают в городах. Но, заявляют в Пентагоне, при правильном вооружении и сохранении высокого морального духа и мотивации украинские силы могут не только остановить продвижение России, но и отбросить ее.

Бывший командующий Силами специальных операций США в Европе генерал-майор Майкл Репас также убежден, что остановка наступления РФ на Донбассе имеет решающее значение для Украины.

"Если Путину удастся захватить восток и установить сухопутный коридор в Крым, Москва будет иметь более сильную позицию в любом урегулировании путем переговоров. Через месяц я жду истощения с обеих сторон без военного решения/результата в любом случае. Безысходная ситуация означает, что Путин побеждает, а если он победит, то нам предстоит тяжелый путь", – сказал военный.

По словам военных аналитиков, даже несмотря на то, что Москва сужает свои цели и концентрирует свою армию на юге и востоке Украины, исход войны остается неясным. Но, считают в США, даже если российские силы в следующем месяце возобладают, захват запада Украины или выход российских войск за пределы Украины уже малореален.

"Победа, поражение или ничья, российские вооруженные силы, скорее всего, будут исчерпаны по истечению следующего этапа. России будет тяжело выдержать любую кампанию за пределами Донбасса", заявил Майкл Кофман, директор по исследованиям России в исследовательском институте CNA в Арлингтоне.

Но в Пентагоне предупреждают, что для Путина вся Украина, а не только Донбасс, всегда была "главным призом", отмечает New York Times. 

Контекст:

Госсекретарь Энтони Блинкен сказал европейским союзникам, что, по мнению США, война РФ против Украины может продлиться до конца 2022 года, сообщил CNN в середине апреля.

Президент Владимир Зеленский считает, что успехи украинских военных и санкции против РФ определят, сколько еще продлится эта война. "Чем быстрее демократический мир признает, что нефтяное эмбарго против России и полное блокирование ее банковского сектора – это обязательные шаги к миру, тем скорее закончится война", – подчеркнул он. 

Теги: Владимир Путин, США, Пентагон, Донбасс, война России против Украины, Марк Милли, война на Донбассе, Ллойд Остин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Галкин о переезде из РФ в Израиль: Я выставил антивоенный пост и ФСБ стала запрещать мои концерты. Делали это негласно, начали запугивать
Галкин о переезде из РФ в Израиль: Я выставил антивоенный пост – и ФСБ стала запрещать мои концерты. Делали это негласно, начали запугивать
Дизайнер из Литвы презентовала крашанки в цветах украинского флага, изобразив на них известные символы украинской стойкости
Дизайнер из Литвы презентовала крашанки в цветах украинского флага, изобразив на них известные символы украинской стойкости
Сын Алена Делона показал, как сейчас выглядит 86-летний актер. Видео
Сын Алена Делона показал, как сейчас выглядит 86-летний актер. Видео
  "Все, кто разъехался, первое время общались". Дорофеева рассказала, как изменилось ее общение с Потапом
  "Все, кто разъехался, первое время общались". Дорофеева рассказала, как изменилось ее общение с Потапом
"Скучаю". Хименес-Браво перестал скрывать лицо своей возлюбленной, с которой его разлучила война
"Скучаю". Хименес-Браво перестал скрывать лицо своей возлюбленной, с которой его разлучила война
  Slavia: Те, кто пел на русском языке, могут забыть в Украине о своем прежнем репертуаре, пусть работают над украинскими песнями
  Slavia: Те, кто пел на русском языке, могут забыть в Украине о своем прежнем репертуаре, пусть работают над украинскими песнями
Полякова в интервью Собчак ответила на вопрос, будет ли петь на русском языке после войны
Полякова в интервью Собчак ответила на вопрос, будет ли петь на русском языке после войны
  "Это был мой первый визит, и я чувствовал себя очень желанным гостем". Ширан выпустил клип, который был снят в Киеве до войны. Видео
  "Это был мой первый визит, и я чувствовал себя очень желанным гостем". Ширан выпустил клип, который был снят в Киеве до войны. Видео
  "Пропаганда выела ему мозг". Tarabarova рассказала, как проживающий в России родственник отреагировал на нападение РФ на Украину
  "Пропаганда выела ему мозг". Tarabarova рассказала, как проживающий в России родственник отреагировал на нападение РФ на Украину
"Миллионы украинцев теряют дома, вынуждены покидать Родину". Галкин передаст гонорар от концертов в Израиле украинским беженцам
"Миллионы украинцев теряют дома, вынуждены покидать Родину". Галкин передаст гонорар от концертов в Израиле украинским беженцам
"Похоронить по-человечески было невозможно". Могилевская сообщила, что российские оккупанты убили в Мариуполе ее дядю
"Похоронить по-человечески было невозможно". Могилевская сообщила, что российские оккупанты убили в Мариуполе ее дядю
  "Слава защитникам Мариуполя. Вся Украина с вами". Группа "Океан Ельзи" презентовала песню "Місто Марії". Аудио
  "Слава защитникам Мариуполя. Вся Украина с вами". Группа "Океан Ельзи" презентовала песню "Місто Марії". Аудио
  Melovin: Киркоров – человек преклонного возраста, он понимает, что строить карьеру в Европе ему уже нет смысла, поэтому и молчит
  Melovin: Киркоров – человек преклонного возраста, он понимает, что строить карьеру в Европе ему уже нет смысла, поэтому и молчит
  "Эта песня – о воспоминаниях и о семейном тепле". alyona alyona и Jerry Heil записали мощный трек "Рідні мої". Видео
  "Эта песня – о воспоминаниях и о семейном тепле". alyona alyona и Jerry Heil записали мощный трек "Рідні мої". Видео
  Организаторы отменили концерт группы ДДТ в РФ. Ранее музыканты отказались выступать в зале с "огромной буквой Z"
  Организаторы отменили концерт группы ДДТ в РФ. Ранее музыканты отказались выступать в зале с "огромной буквой Z"
  Астафьева: Русские, которые приходят в мою страну, рушат школы, убивают детей, бомбят онкоцентры – таких я готова сама убивать
  Астафьева: Русские, которые приходят в мою страну, рушат школы, убивают детей, бомбят онкоцентры – таких я готова сама убивать
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Лучше бы он тявкал, как пайеточный петух Басков, чем вот так высрался". Ефросинина высказалась о Киркорове (75451)
2
"Киевляне, как вы там? Движ есть или только концерты в поддержку Украины?" Сын Повалий заявил, что ищет работу, находясь за границей (48898)
3
"Путинская проститутка исчезнет вместе с царем", "Один хирург на семью". В сети обсуждают изменения во внешности Кабаевой. Фото до и после (44266)
4
"Пусть мертвые дети из Мариуполя приходят к вам во снах!", "Позорище и стыд". Лолита возмутила сеть новым постом (30171)
5
"Прилипала, банный лист на жопе". Ефросинина рассказала, как Киркоров упрашивал Зеленского давать ему роли (16358)
6
"В России считают – раз мы у них поем, значит, мы их люди". Кикабидзе высказался о "врагах России" и поддержавшей Путина Канделаки (14019)
7
Комаров о многолетнем запрете на въезд в РФ: Только на пенсии будет шанс поснимать дикие племена в болотах Подмосковья. Идиоты, нет слов (11208)
8
"Их будут обливать дерьмом на каждом шагу в любой точке мира". Хименес-Браво высказался о российской элите (10979)
 
 
 
 