В США считают, что следующий месяц станет решающим в войне РФ против Украины – New York Times

При правильном вооружении и сохранении высокого морального духа украинские силы могут не только остановить продвижение России, но и отбросить ее, считают в Пентагоне Фото: EPA

В то же время американские чиновники прогнозируют, что боевые действия будут долгими и изнурительными, и отмечают необходимость срочно доставить Украине как можно больше новых вооружений, особенно дальнобойной артиллерии и противоартиллерийских радаров, чтобы отразить наступление России на Донбассе.

Издание отмечает, что министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли на этой неделе говорили с союзниками по всему миру о том, как в ближайшие недели поставить Украине более мощное вооружение, и описывали следующий месяц как решающий.

"Телефонный журнал генерала Милли на этой неделе выглядит как перекличка стран с тяжелой артиллерией и вооружением: Австралия, Великобритания, Канада, Дания, Франция, Германия, Греция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Швеция и Турция", – говорится в материале.

Американские чиновники говорят, что если РФ сможет прорваться на востоке, у президента РФ Владимира Путина будет возможность внутри России представить свою "спецоперацию" как ограниченный успех и заявить, что он обеспечил защиту пророссийскому меньшинству Украины. В этой ситуации он сможет использовать Донбасс в качестве рычага давления в любых переговорах.

Но если украинские военные смогут остановить наступление России на Донбассе, Путин встанет перед выбором: продолжать войну, которая может затянуться на годы, и объявлять полную мобилизацию, или всерьез вести мирные переговорах.

В минобороны США считают, по данным New York Times, что следующая фаза войны "в некоторой степени благоприятствует России", поскольку российские войска перемещаются по более открытой местности, а не увязают в городах. Но, заявляют в Пентагоне, при правильном вооружении и сохранении высокого морального духа и мотивации украинские силы могут не только остановить продвижение России, но и отбросить ее.

Бывший командующий Силами специальных операций США в Европе генерал-майор Майкл Репас также убежден, что остановка наступления РФ на Донбассе имеет решающее значение для Украины.

"Если Путину удастся захватить восток и установить сухопутный коридор в Крым, Москва будет иметь более сильную позицию в любом урегулировании путем переговоров. Через месяц я жду истощения с обеих сторон без военного решения/результата в любом случае. Безысходная ситуация означает, что Путин побеждает, а если он победит, то нам предстоит тяжелый путь", – сказал военный.

По словам военных аналитиков, даже несмотря на то, что Москва сужает свои цели и концентрирует свою армию на юге и востоке Украины, исход войны остается неясным. Но, считают в США, даже если российские силы в следующем месяце возобладают, захват запада Украины или выход российских войск за пределы Украины уже малореален.

"Победа, поражение или ничья, российские вооруженные силы, скорее всего, будут исчерпаны по истечению следующего этапа. России будет тяжело выдержать любую кампанию за пределами Донбасса", заявил Майкл Кофман, директор по исследованиям России в исследовательском институте CNA в Арлингтоне.

Но в Пентагоне предупреждают, что для Путина вся Украина, а не только Донбасс, всегда была "главным призом", отмечает New York Times.