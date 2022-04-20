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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный обсудил с американским генералом Милли бои на востоке и юге Украины и пообещал поделиться опытом войны с РФ

Залужный: Мы обязательно сохраним весь опыт этой тяжелой войны и поделимся с партнерами
Залужный: Мы обязательно сохраним весь опыт этой тяжелой войны и поделимся с партнерами
Фото: radiosvoboda.org

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 19 апреля провел переговоры председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Об этом Залужный написал в Facebook.

"Поделился информацией о сложной обстановке на востоке и юге Украины, где продолжаются тяжелые бои. В очередной раз подчеркнул, что мы нуждаемся в неотложной помощи и поблагодарил за уже оказанную. Заверил, что мы обязательно сохраним весь опыт этой тяжелой войны и поделимся с партнерами, чтобы мировое зло было наказано", – написал он. 

Других деталей Залужный не привел. Это второй разговор главнокомандующего ВСУ с американским коллегой менее чем за неделю, предыдущая их беседа состоялась 16 апреля. Залужный и Милли говорили о боях в Харьковской области и на Донбассе. 

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/291988039763355

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

3 апреля Залужный сообщал, что поддерживает с Милли постоянный контакт. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, Донбасс, ВСУ, война России против Украины, Марк Милли, Валерий Залужный
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