Залужный обсудил с американским генералом Милли бои на востоке и юге Украины и пообещал поделиться опытом войны с РФ

"Поделился информацией о сложной обстановке на востоке и юге Украины, где продолжаются тяжелые бои. В очередной раз подчеркнул, что мы нуждаемся в неотложной помощи и поблагодарил за уже оказанную. Заверил, что мы обязательно сохраним весь опыт этой тяжелой войны и поделимся с партнерами, чтобы мировое зло было наказано", – написал он.

Других деталей Залужный не привел. Это второй разговор главнокомандующего ВСУ с американским коллегой менее чем за неделю, предыдущая их беседа состоялась 16 апреля. Залужный и Милли говорили о боях в Харьковской области и на Донбассе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)