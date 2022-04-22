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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинский институт будущего представил четыре сценария окончания войны с РФ

Один из сценариев, озвученных УИБ, предполагает, что Украина де-факто останется в пределах своих границ и конфликт не будет заморожен
Один из сценариев, озвученных УИБ, предполагает, что Украина де-факто останется в пределах своих границ и конфликт не будет заморожен
Фото: EPA

Аналитический центр "Украинский институт будущего" (УИБ) 22 апреля опубликовал отчет "Украина 2022. Как не упустить свой шанс стать сильным государством".

В отчете рассмотрели четыре сценария окончания войны с РФ.

"После "большого сражения" на Донбассе, не обнаружившего победителя, стороны переходят к позиционной войне. В то же время Украина де-факто остается в пределах своих границ. В этом варианте ни о какой заморозке конфликта речь не идет. Продолжительность активной фазы – три-шесть месяцев", – отметили авторы.

Второй сценарий рассматривает возможность того, что РФ закрепится на Донбассе на новых  завоеванных территориях. С оккупантами будет заключено соглашение и война перейдет в позиционную или замороженную фазу, ее продолжительность – два-шесть месяцев.

Третий и четвертый варианты развития событий таковы. "После "большого сражения" на Донбассе РФ попытается захватить территорию Украины по Днепру и создать сухопутный коридор в Молдову (продолжительность – 6–18 месяцев). После "большого сражения" на Донбассе РФ пытается захватить территорию всей Украины и установить свое марионеточное правительство (продолжительность – несколько лет)", – сказано в докладе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО 7 апреля сказал, что приближающиеся бои с россиянами на востоке Украины будут тяжелыми и их будет много.

14 апреля в Пентагоне заявили, что первые подразделения российских войск, покинувших север Украины, начали появляться на Донбассе.

18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. Россиянам удалось захватить город Кременная в Луганской области и, по информации секретаря СНБО Алексея Данилова, "еще один небольшой город".

"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении вечером 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться, и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".

Глава Офиса президента Андрей Ермак вечером 18 апреля отметил, что "началась вторая фаза войны".

Теги: Россия, Украина, война, Донбасс, наступление, война России против Украины, Украинский институт будущего, соглашение
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