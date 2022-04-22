Украинский институт будущего представил четыре сценария окончания войны с РФ

Один из сценариев, озвученных УИБ, предполагает, что Украина де-факто останется в пределах своих границ и конфликт не будет заморожен Фото: EPA

В отчете рассмотрели четыре сценария окончания войны с РФ.

"После "большого сражения" на Донбассе, не обнаружившего победителя, стороны переходят к позиционной войне. В то же время Украина де-факто остается в пределах своих границ. В этом варианте ни о какой заморозке конфликта речь не идет. Продолжительность активной фазы – три-шесть месяцев", – отметили авторы.

Второй сценарий рассматривает возможность того, что РФ закрепится на Донбассе на новых завоеванных территориях. С оккупантами будет заключено соглашение и война перейдет в позиционную или замороженную фазу, ее продолжительность – два-шесть месяцев.

Третий и четвертый варианты развития событий таковы. "После "большого сражения" на Донбассе РФ попытается захватить территорию Украины по Днепру и создать сухопутный коридор в Молдову (продолжительность – 6–18 месяцев). После "большого сражения" на Донбассе РФ пытается захватить территорию всей Украины и установить свое марионеточное правительство (продолжительность – несколько лет)", – сказано в докладе.

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