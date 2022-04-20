"Это самая позорная война из всех, которые начинала Россия". Невзоров показал памятник "рашистскому солдату-грабителю"

"Это пока только проект. Но! Какая война – такие и памятники. Памятники, кстати, следует устанавливать не только подвигам, но и позорам, чтобы вечно напоминать о них. Путинская война в Украине пока самая позорная из всех, которые начинала Россия", – заявил он.
"Рашистский солдат-грабитель" изображен на постаменте с унитазом в руках.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
В середине марта российская армия, по данным украинской разведки, получила указание "перейти на самообеспечение", то есть отбирать продукты и имущество у местного населения и грабить магазины. После освобождения населенных пунктов в ряде регионов местные жители рассказали, что оккупанты отбирали у них еду, одежду, бытовую технику. Были случаи, когда у убитых оккупантов находили украденные в Украине драгоценности.
По данным проекта "Беларускі Гаюн", российские оккупанты перевозят украденное в Украине в Беларусь, а оттуда почтой переправляют домой, в Россию. Журналисты опубликовали данные российских военных, которые отправили больше всего вещей – от 50 до 450 кг. Среди них – инструменты, телевизоры, мебель, запчасти, рыболовные принадлежности, одежда.