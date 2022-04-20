"Это самая позорная война из всех, которые начинала Россия". Невзоров показал памятник "рашистскому солдату-грабителю"

Невзоров: Памятники, кстати, следует устанавливать не только подвигам, но и позорам, чтобы вечно напоминать о них Фото: nevzorovofficial / Instagram

"Это пока только проект. Но! Какая война – такие и памятники. Памятники, кстати, следует устанавливать не только подвигам, но и позорам, чтобы вечно напоминать о них. Путинская война в Украине пока самая позорная из всех, которые начинала Россия", – заявил он.

"Рашистский солдат-грабитель" изображен на постаменте с унитазом в руках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Невзоров (@nevzorovofficial)

Война России против Украины. Главное (обновляется)