"Теперь ты ребенок войны!" Горбунов обратился к своему младшему сыну

"Тебе сегодня уже восемь месяцев, мой мальчик! Теперь ты ребенок войны! Когда ты вырастешь, ты будешь изучать в школе эти самые страшные в истории Украины страницы. А мы с мамой будем тебе рассказывать о ней, чтобы такого больше никогда не повторилось!" – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мать ребенка – жена и коллега Горбунова – Катя Осадчая. Они поженились 3 февраля 2017 года. У пары двое общих детей: Иван (2017) и Даниил (2021). В 2002 году от бизнесмена Олега Полищука Осадчая родила первенца Илью. В 2021 году Илья окончил школу и сейчас учится на айтишника в Мэрилендском университете (США).

После начала войны Горбунов и Осадчая занялись волонтерской деятельностью. Где именно находятся сейчас супруги и их дети, они не уточняли.

Горбунов признался, что они с женой планируют взять приемного ребенка, потерявшего родителей в войне России против Украины.