Галкин – российским СМИ: Вы, как слепые лошади, ходите по арене по кругу и месите одно и то же говно

"Я привык, что пресса пишет обо мне небылицы. Но сейчас уровень заказного вранья в России обо мне достиг апофеоза. Я понимаю, что у вас команда меня очернить и смешать с грязью", – сказал он.

Галкин отметил, что российские СМИ уже написали, будто он в Израиле ходи по парикмахерским и жалуется, как ему плохо, что его дети Лиза и Гарри не могут быть устроены в школу, что его жена, певица Алла Пугачева в предынфарктном состоянии.

"Возьмите эту бумажку, на которой вы это написали, и подотритесь! Власть не дает вам писать о том, о чем стоит. Вы пишите ересь об артистах. Ну почему вы до сих пор про меня пишете? Вы же так переживали, что я занимаю чье-то место, а молодые таланты не прорываются. Пишите про них. Пишите про тех, кто патриотично настроен. Отстаньте от меня. Вы, как слепые лошади, ходите по арене по кругу и месите под ногами одно и то же говно. Угомонитесь", – призвал Галкин.