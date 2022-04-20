Бульвар Шоубиз
 
20 апреля, 2022
 
Новости

Галкин – российским СМИ: Вы, как слепые лошади, ходите по арене по кругу и месите одно и то же говно

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Галкин: Уровень заказного вранья в России обо мне достиг апофеоза
Галкин: Уровень заказного вранья в России обо мне достиг апофеоза
Фото: maxgalkinru / Instagram

Покинувший РФ вместе с семьей российский шоумен Максим Галкин 19 апреля опубликовал в Instagram обращение к российской прессе.

"Я привык, что пресса пишет обо мне небылицы. Но сейчас уровень заказного вранья в России обо мне достиг апофеоза. Я понимаю, что у вас команда меня очернить и смешать с грязью", – сказал он.

Галкин отметил, что российские СМИ уже написали, будто он в Израиле ходи по парикмахерским и жалуется, как ему плохо, что его дети Лиза и Гарри не могут быть устроены в школу, что его жена, певица Алла Пугачева в предынфарктном состоянии.

"Возьмите эту бумажку, на которой вы это написали, и подотритесь! Власть не дает вам писать о том, о чем стоит. Вы пишите ересь об артистах. Ну почему вы до сих пор про меня пишете? Вы же так переживали, что я занимаю чье-то место, а молодые таланты не прорываются. Пишите про них. Пишите про тех, кто патриотично настроен. Отстаньте от меня. Вы, как слепые лошади, ходите по арене по кругу и месите под ногами одно и то же говно. Угомонитесь", – призвал Галкин.

Контекст:

Галкин публично осудил нападение РФ на Украину. После этого в России началась его травля. После этого шоумен с семьей покинул страну.

Пугачева в начале марта заявила, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали, и вскоре вернутся.

Теги: Алла Пугачева, Россия, СМИ, Украина, Израиль, Максим Галкин, певица, шоумен, жена
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Россия сейчас повторяет войну, в которой фашизм проиграл. Но она оказалась с другой стороны и этого еще не поняла". Полный текст интервью Каспарова Гордону
  "Россия сейчас повторяет войну, в которой фашизм проиграл. Но она оказалась с другой стороны и этого еще не поняла". Полный текст интервью Каспарова Гордону
Дмитрий ГОРДОН
Офицер 95-й бригады: Победа не будет быстрой и дастся Украине дорогой ценой. Но какую бы цену ни пришлось заплатить, цена поражения будет в разы выше
Офицер 95-й бригады: Победа не будет быстрой и дастся Украине дорогой ценой. Но какую бы цену ни пришлось заплатить, цена поражения будет в разы выше
Елена ПОСКАННАЯ
Жена композитора Поклада: Наш дом в Ворзеле россияне заминировали. Чего они хотели? Чтобы 80-летний композитор подорвался, открывая крышку пианино?
Жена композитора Поклада: Наш дом в Ворзеле россияне заминировали. Чего они хотели? Чтобы 80-летний композитор подорвался, открывая крышку пианино?
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Киевляне, как вы там? Движ есть или только концерты в поддержку Украины?" Сын Повалий заявил, что ищет работу, находясь за границей
"Киевляне, как вы там? Движ есть или только концерты в поддержку Украины?" Сын Повалий заявил, что ищет работу, находясь за границей
  "Лучше бы он тявкал, как пайеточный петух Басков, чем вот так высрался". Ефросинина высказалась о Киркорове
  "Лучше бы он тявкал, как пайеточный петух Басков, чем вот так высрался". Ефросинина высказалась о Киркорове
Роднянский: Да, я ошибся, что в 2014 году не отреагировал так же, как сейчас. Попустительство агрессору всегда наказуемо
Роднянский: Да, я ошибся, что в 2014 году не отреагировал так же, как сейчас. Попустительство агрессору всегда наказуемо
Галкин российским СМИ: Вы, как слепые лошади, ходите по арене по кругу и месите одно и то же говно
Галкин – российским СМИ: Вы, как слепые лошади, ходите по арене по кругу и месите одно и то же говно
"Теперь ты ребенок войны!" Горбунов обратился к своему младшему сыну
"Теперь ты ребенок войны!" Горбунов обратился к своему младшему сыну
"Не залишай". Тринчер посвятила песню женам и матерям украинских защитников. Аудио
"Не залишай". Тринчер посвятила песню женам и матерям украинских защитников. Аудио
"Скабеева понимает, что это пророчество". Коля Серга показал ролик о будущем России, который "зацепил" кремлевскую пропагандистку
"Скабеева понимает, что это пророчество". Коля Серга показал ролик о будущем России, который "зацепил" кремлевскую пропагандистку
"Это ее иголка в яйце". Ефросинина назвала уязвимое место Собчак, которое привело к краху ее личности
"Это ее иголка в яйце". Ефросинина назвала уязвимое место Собчак, которое привело к краху ее личности
"Все деньги идут Украине". "Ой, у лузі червона калина" в исполнении Pink Floyd и Хлывнюка стала самой скачиваемой песней Великобритании
"Все деньги идут Украине". "Ой, у лузі червона калина" в исполнении Pink Floyd и Хлывнюка стала самой скачиваемой песней Великобритании
  Скичко: Мы не так представляли беременность и роды. Но все равно нам легче, чем людям, которые потеряли жилье или находятся на линии фронта
  Скичко: Мы не так представляли беременность и роды. Но все равно нам легче, чем людям, которые потеряли жилье или находятся на линии фронта
В Израиле отменили все концерты "путинского клоуна" Сабурова. Концертное агентство осудило Путина
В Израиле отменили все концерты "путинского клоуна" Сабурова. Концертное агентство осудило Путина
  Польский священник во время службы спел вместе с прихожанами "Ой, у лузі червона калина", пританцовывая и дирижируя. Видео
  Польский священник во время службы спел вместе с прихожанами "Ой, у лузі червона калина", пританцовывая и дирижируя. Видео
"Это всегда было частью моей жизни". Кличко рассказал, что будет делать, как только закончится война
"Это всегда было частью моей жизни". Кличко рассказал, что будет делать, как только закончится война
"Сделано в Украине с любовью". 32-летняя Маремуха сообщила о беременности
"Сделано в Украине с любовью". 32-летняя Маремуха сообщила о беременности
  Каминская: Смотрю, многие записывают какие-то там патриотические песни. Мне кажется, все это пир во время чумы
  Каминская: Смотрю, многие записывают какие-то там патриотические песни. Мне кажется, все это – пир во время чумы
"Если это коснулось вас – напишите". Украинский бренд запустил благотворительную инициативу, чтобы обеспечить женщин-переселенцев бельем
"Если это коснулось вас – напишите". Украинский бренд запустил благотворительную инициативу, чтобы обеспечить женщин-переселенцев бельем
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 