Геращенко: Война с Россией может продолжаться десятилетия

"Война с русскими будет длиться, как война Израиля с арабами. То есть это будет процесс, который будет растянут на многие десятилетия… Они хотят, чтобы нас не было. И до тех пор, пока в России не появится лидер, который переключит кнопку на пульте российской пропаганды и вместо того, чтобы обвинять украинцев во всех грехах, скажет: "Давайте мы будем дружить", ничего не получится", – сказал Геращенко.

По мнению Геращенко, на какой-нибудь "переворот сознания" в России "может понадобиться 10–20 лет".

"Давайте сразу скажем, что когда-нибудь между Украиной и Россией будет мир, но на это понадобятся, возможно, десятилетия… Но это дело далекого будущего. Пока нам надо победить, выстоять", – резюмировал советник главы МВД.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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