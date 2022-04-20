Геращенко: Война с Россией может продолжаться десятилетия

"Война с русскими будет длиться, как война Израиля с арабами. То есть это будет процесс, который будет растянут на многие десятилетия… Они хотят, чтобы нас не было. И до тех пор, пока в России не появится лидер, который переключит кнопку на пульте российской пропаганды и вместо того, чтобы обвинять украинцев во всех грехах, скажет: "Давайте мы будем дружить", ничего не получится", – сказал Геращенко.
По мнению Геращенко, на какой-нибудь "переворот сознания" в России "может понадобиться 10–20 лет".
"Давайте сразу скажем, что когда-нибудь между Украиной и Россией будет мир, но на это понадобятся, возможно, десятилетия… Но это дело далекого будущего. Пока нам надо победить, выстоять", – резюмировал советник главы МВД.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала войну против Украины 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называет ее "спецоперацией".
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена". Глава Офиса президента Андрей Ермак вечером того же дня отметил, что "началась вторая фаза войны".
В Госдепартаменте США считают, что война РФ против Украины может продлиться до конца 2022 года.
По данным Генштаба ВСУ на 20 апреля, потери личного состава российской армии в войне против Украины составили около 20,9 тыс. военных.