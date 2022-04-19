Подоляк: Война в Украине стала для многих в мире очередным сериалом Netflix. Есть одно "но"

"Битва за Донбасс", второй сезон. Война в Украине стала для многих в мире очередным сериалом Netflix. С главными и второстепенными героями, сюжетными линиями и интригой перед новой серией. "Властелин колец"? "Игра престолов"? "Битва за Хогвартс"? "Черное зеркало"?" – написал он.

Советник главы ОП отметил, что реальность отличается от кино.

"Есть одно "но". У нас нет актеров, люди гибнут по-настоящему, а шоураннеры не гарантируют хеппи-энд – каждая серия пишется кровью украинских воинов. Но, в отличие от сериала, здесь вы можете помочь остановить зло. Попросите свое правительство об оружии для Украины и эмбарго на российскую нефть", – объяснил Подоляк.

Он подчеркнул, что "Европейский союз знает рецепт победы".

Ми не маємо акторів, люди гинуть по-справжньому, а шоуранери не гарантують хепі-енд – кожна серія пишеться кров’ю * воїнів. Але, на відміну від серіалу, тут ви можете допомогти зупинити зло. Попросіть свій уряд про зброю для * і ембарго на * нафту. * знає рецепт перемоги. 2/2 — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 19, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)