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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: Война в Украине стала для многих в мире очередным сериалом Netflix. Есть одно "но"

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Подоляк подчеркнул, что Украине необходимо оружие, чтобы бороться с агрессией РФ
Подоляк подчеркнул, что Украине необходимо оружие, чтобы бороться с агрессией РФ
Фото: ЕРА

Масштабное вторжение России в Украину и начинающуюся битву за Донбасс за границей часто воспринимают как кино, но гибнут реальные люди. Об этом 19 апреля заявил в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Битва за Донбасс", второй сезон. Война в Украине стала для многих в мире очередным сериалом Netflix. С главными и второстепенными героями, сюжетными линиями и интригой перед новой серией. "Властелин колец"? "Игра престолов"? "Битва за Хогвартс"? "Черное зеркало"?" – написал он.

Советник главы ОП отметил, что реальность отличается от кино.

"Есть одно "но". У нас нет актеров, люди гибнут по-настоящему, а шоураннеры не гарантируют хеппи-энд – каждая серия пишется кровью украинских воинов. Но, в отличие от сериала, здесь вы можете помочь остановить зло. Попросите свое правительство об оружии для Украины и эмбарго на российскую нефть", – объяснил Подоляк.

Он подчеркнул, что "Европейский союз знает рецепт победы".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточивает усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

18 апреля в Минобороны Украины заявили, что российские оккупационные войска завершили перегруппировку подразделений для наступления в восточной операционной зоне Украины. В тот же день Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке.

Позже президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Россия начала битву за Донбасс, и предупредил, что Украина будет защищаться. "Ничего украинского не отдадим, а чужого нам не нужно", – подчеркнул он.

Теги: Россия, кино, оружие, война, Донбасс, оккупация, нефть, вторжение, эмбарго, Игра престолов, актер, война России против Украины, Netflix, Властелин колец, кровь, Михаил Подоляк
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