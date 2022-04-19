Подоляк: Война в Украине стала для многих в мире очередным сериалом Netflix. Есть одно "но"

"Битва за Донбасс", второй сезон. Война в Украине стала для многих в мире очередным сериалом Netflix. С главными и второстепенными героями, сюжетными линиями и интригой перед новой серией. "Властелин колец"? "Игра престолов"? "Битва за Хогвартс"? "Черное зеркало"?" – написал он.
Советник главы ОП отметил, что реальность отличается от кино.
"Есть одно "но". У нас нет актеров, люди гибнут по-настоящему, а шоураннеры не гарантируют хеппи-энд – каждая серия пишется кровью украинских воинов. Но, в отличие от сериала, здесь вы можете помочь остановить зло. Попросите свое правительство об оружии для Украины и эмбарго на российскую нефть", – объяснил Подоляк.
Он подчеркнул, что "Европейский союз знает рецепт победы".
Ми не маємо акторів, люди гинуть по-справжньому, а шоуранери не гарантують хепі-енд – кожна серія пишеться кров’ю * воїнів. Але, на відміну від серіалу, тут ви можете допомогти зупинити зло. Попросіть свій уряд про зброю для * і ембарго на * нафту. * знає рецепт перемоги. 2/2— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 19, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточивает усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
18 апреля в Минобороны Украины заявили, что российские оккупационные войска завершили перегруппировку подразделений для наступления в восточной операционной зоне Украины. В тот же день Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке.
Позже президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Россия начала битву за Донбасс, и предупредил, что Украина будет защищаться. "Ничего украинского не отдадим, а чужого нам не нужно", – подчеркнул он.